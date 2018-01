Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 1 og 2

Af Heiner Lützen Ank

Politiet efterforsker lejlighedsindbrud

GLOSTRUP. Lørdag den 6. januar kl. 16.20 kørte en patrulje til Skolevej i Glostrup for at foretage en gerningsstedsundersøgelse, efter det blev anmeldt, at der havde været indbrud i en lejlighed på adressen.

27-årig sigtet for kørsel uden førerret

VALLENSBÆK. Søndag den 7. januar kl. 22.45 erkendte en 27-årig mand fra Sverige, at han ikke havde førerret, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Syvhøjvænge i Vallensbæk.

29-årig sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret

VALLENSBÆK. Søndag den 7. januar kl. 22.45 blev en 29-årig mand fra Albertslund sigtet og anholdt for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han var frakendt førerretten, da han blev standset på Vejlegårdsvej i Vallensbæk. Manden blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

Politiet efterforsker bilbrand

BRØNDBY. Søndag den 7. januar kl. 22.51 modtog alarmcentralen en anmeldelse om, at der var brand i en bil på Kisumparken i Brøndby Strand, og at to personer var blevet set løbe fra stedet. Politiet efterforsker branden som påsat.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set eller oplevet noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.



44-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Mandag den 8. januar kl. 12.15 blev en 44-årig mand fra København sigtet for kørsel uden førerret, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning på Fabriksparken i Glostrup. Manden erkendte, at han på grund af flere klip i sit kørekort havde fået inddraget sin førerret.

26-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 8. januar kl. 19.40 blev en 26-årig mand fra Ringsted sigtet for kørsel i frakendelsestiden på Roskildevej i Brøndby, da en patrulje bragte ham til standsning. På grund af flere lignende sigtelser blev mandens bil beslaglagt. Manden erkendte, at han ikke havde førerret, men ville have beslaglæggelsen forelagt retten.

Politiet efterforsker villaindbrud

BRØNDBY. Tirsdag den 9. december kl. 16.45 anmeldte en borger, at han havde haft indbrud i sin villa på Tingmandslodden i Brøndby, hvorfor en patrulje kørte til adressen for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet. En 40-årig mand fra Brøndby er sigtet i sagen, men nægter sig skyldig.

36-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Tirsdag den 9. januar kl. 21.15 bragte en patrulje en personbil til standsning på Avedøre Havnevej i Brøndby, hvor føreren, en 36-årig mand fra Hvidovre, erkendte, at han ikke havde noget kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret.

45-årig sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. Torsdag den 11. januar kl. 13.18 blev en 45-årig mand fra Egedal anholdt og sigtet for spirituskørsel, da en patrulje bragte ham til standsning i en varebil på Turpinsvej i Brøndby, hvor et alkometer gav udslag for en for høj promille. Manden erkendte delvist, at han havde drukket for meget.

27-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Torsdag den 11. januar kl. 21.27 blev en personbil bragt til standsning på Motorring 3 nær Brøndby, hvor føreren, en 27-årig mand fra Greve, blev sigtet for at køre bil på trods af, at han har kørselsforbud.