Døgnrapporten

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Natten mellem torsdag den 11. januar kl. 22 og fredag den 12. januar kl. 06:45 stjal en tyv en GPS med holder og en karton cigaretter fra en rød Kia Rio personbil parkeret i en carport på Bjergager.

Indbrud

GLOSTRUP. Mandag den 15. januar indgik anmeldelse om, at en tyv via et aflistet vindue var trængt ind i en villa på Enighedsvej og havde stjålet værdier.

Patrulje kørte til brand

BRØNDBY. Onsdag den 17. januar kl. 20.06 kørte en patrulje til Kisumparken i Brøndby Strand, da de modtog en anmeldelse om, at der var brand i en container. Brandvæsnet fik slukket branden, som angiveligt opstod i forbindelse med, at en beboer havde tømt et askebære i affaldsskakten. Ingen personer kom til skade under branden.

Kvinde sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Torsdag den 18. januar kl. 09.27 på Sydgårdsvej i Brøndby gav politiets automatiske nummerpladegenkendelsessystem besked om, at ejeren af den forankørende bil var frakendt sin førerret, hvorfor patruljen bragte bilen til rutinemæssig standsning. Føreren af bilen var bilens 33-årige kvindelige ejer fra Ishøj, som i forbindelse med standsningen blev sigtet for kørsel uden førerret. Kvinden erkendte, at hun havde fået sit kørekort administrativt inddraget.