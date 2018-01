Er Danmarks bedste snedker fra Glostrup?

Af Mattias Tesfaye, medlem af folketinget fra Brøndbykredsen

Jeg blev simpelthen så glad, da jeg her i Folkebladet læste, at en snedkerlærling skal til Danmarksmesterskabet. Jeg vil ønske Christian Nielsen fra Tømrer- og Snedkerfirmaet Janus Olesen ApS i Glostrup held og lykke.

Jeg er selv uddannet murersvend og kender glæden ved godt håndværk. Derfor glæder jeg mig sådan over at næste generation er godt på vej. Vi skal blive meget bedre til at vise, hvor langt man kan komme med et svendebrev. Vi har brug for at styrke vores tekniske skoler, så vi kan tiltrække flere unge. Ligesom vi har brug for flere virksomheder, der tager ansvar for fremtiden og opretter praktikpladser. Derfor fortjener håndværksmesteren Janus Olesen fra Glostrup også stor ros for sin udtalelse om, at lærlinge ikke behøver være en udgift. Det kan være en gave for virksomheden. Jeg håber at den indstilling vil sprede sig til andre håndværksmestre på Vestegnen. Jeg håber, Folkebladet vil følge den kommende bygningssnedker og fortælle avisens læsere hvordan det gik til mesterskabet.