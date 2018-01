Erhvervsnytåret skudt i gang

Niels Jørgensen, ejer af Jensen Electric, og Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk var med til nytårskuren. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Tirsdag havde Erhvervssammenslutningen inviteret til nytårskur på Brøndby Stadion. Rekordstort deltagerantal var mødt op for at høre Peter Lund Madsen

Tirsdag havde Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund inviteret til nytårskur i Michael Laudrup Loungen på Brøndby Stadion.

En invitation mange havde taget imod, fortæller Sarah Vinther, sekretariatleder i Erhvervssammenslutningen:

– Vi er cirka 140 deltagere i dag. Det er rekordmange, så det er godt.

Dagens foredragholder var hjerneforsker Peter Lund Madsen, og han var ifølge formand for Erhvervssammenslutningen, Jens Sørensen, kommet for at sætte fokus på et væsentligt tema i erhvervssammenhæng:

– Omstilling og disruption er vigtige termer disse år. Men hvordan reagerer vi som mennesker på dette? Det er et vigtigt spørgsmål at få belyst, og derfor har vi inviteret Peter Lund Madsen.

Man får det man giver

Peter Lund Madsen er en kyndig forsker og formidler, og fra første færd var han på hjemmebane.

En af deltagerne ved nytårskuren var Barbro Jensen, ejer af Barbro Shoes, og hun var godt underholdt:

– Det var kanon godt foredrag leveret af Hjernemadsen.

I det hele taget var Barbro Jensen meget tilfreds med dagen:

– Det var høj kvalitet over hele linjen. Professionel modtagelse, lækker mad og det gode foredrag. Super arrangement.

Nytårskuren er tænkt som et festligt arrangement, fortæller Barbro Jensen. Men det udelukker ikke, at man også kan få andet med fra dagen:

– Nytårskuren er jo et mere festligt og socialt arrangement, end vi normalt har. Men jeg fik da talt med to nye medlemmer og fik et indblik i deres forretning.

Barbro Jensen, der driver en skovirksomhed, hvor hun er den eneste medarbejder, gør regelmæssigt brugt af tilbuddene fra Erhvervssammenslutningen:

– Vores almindelige møder har altid en agenda og er faciliteret. Vi kommer tæt på hinandens forretning og akilleshæl. Jeg får altid noget ud af at møde op. Sidst fik jeg sparring på min forretningsplan for 2018 og et møde med en butik, som jeg gerne ville vise mine sko. Netværket fungere ligesom et Fitnessmedlemsskab; det virker bedst, hvis du deltager aktivt.

