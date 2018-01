Flere skal hjælpes i job

Brøndby Kommune ansætter endnu en jobkonsulent, der skal hjælpe borgere, der har været ledige i mere end et halvt år. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Kommune ansætter endnu en jobkonsulent, der skal hjælpe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet

Af Heiner Lützen Ank

Erfaringen viser, at en mere intensiv håndholdt indsats betaler sig, når det handler om at få ledige Brøndbyborgere i arbejde.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune.

Ifølge pressemeddelsen har to jobkonsulenter i 2016 og 2017 haft færre sager end de øvrige i afdelingen, hvilket har ført til succes med at få forsikrede ledige med mere end et halvt års ledighed i arbejde.

Ved at give disse borgere en mere intensiv vejledning, har det vist sig, at man kan hjælpe flere ud på arbejdsmarkedet, hedder det videre i pressemeddelelsen.

Nu er det politisk besluttet at ansætte yderligere en jobkonsulent til den særlige intensive indsats. Den nye medarbejder skal have fokus på at hjælpe de cirka 400 personer i Brøndby i arbejde, der er langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Den ekstra medarbejder finansieres ved de forventede besparelser på udgifterne til kontanthjælp, fortæller pressemeddelsen.