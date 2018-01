Flere skal i arbejde igennem ny plan

BRØNDBY. Brøndby Kommunes Beskæftigelsesplan 2018-2019 fokuserer blandt andet på at opkvalificere flere ledige til at komme i job og på at mindske antallet af sagsbehandlerskift

Af Heiner Lützen Ank

Beskæftigelsesplanen, der gælder i Brøndby Kommune de næste to år, er netop blevet politisk vedtaget.

Planen er kommunens bud på, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

– Det er en særlig vigtig og kompleks opgave i Brøndby at få flest mulige borgere i beskæftigelse, da vi har en stor gruppe udsatte borgere. Det er en politisk prioriteret indsats i Brøndby, som hele kommunalbestyrelsen bakker op om og som politikerne har afsat midler til. Vi har en opgave i og forpligtelse til at se på, hvordan vi kan løfte de udsatte borgere, så de kan få glæde af det opsving og den faldende ledighed, der er generelt i samfundet, fortæller Bjarne Bo Larsen, jobcenterchef i Brøndby Kommune.

Skal møde den samme

Beskæftigelsesplanen skal nu omsættes fra ord til handling og det skal man kunne se på forskellig vis.

– Det vil for eksempel betyde, at vi skal opkvalificere endnu flere borgere inden for de områder, hvor vi kan se, at der er gode jobmuligheder. Og så vil vi få ekstra fokus på at yde en helhedsorienteret indsats. Vi skal hjælpe vores svage borgere med en koordineret kommunal indsats, hvor vi rydder flest mulige sten af vejen, så man ikke skal opleve, at det er en opgave i sig selv at samarbejde med kommunen.

Et bud på den forbedrede oplevelse af at arbejde sammen med kommunen, skal gerne sætte sig igennem i forhold til antallet af sagsbehandlere, man er i kontakt med, fortæller Bjarne Bo Larsen:

– Vi vil for eksempel minimere antallet af sagsbehandlere, man møder hos os, så man så vidt som muligt møder den samme koordinerende sagsbehandler hver gang. Vi kommer også til at udbygge det i forvejen gode samarbejde med vores virksomheder og vi vil blive endnu bedre til at servicere dem og høre, hvilken type arbejdskraft, de mangler.

Det forbedrede samarbejde skal kunne mærkes af alle, understreger Bjarne Bo Larsen:

– Det er en gevinst for alle, hvis vi kan skaffe dem arbejdskraften ved at opkvalificere vores egne ledige til at kunne løfte opgaven.

Forskellige indspark

Beskæftigelsesplan 2018-2019 er blevet til på baggrund af behandling i Beskæftigelsesudvalget, der blandt andet har inddraget repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Ligeledes er både ledere og medarbejdere i jobcentret og borgere i jobcentrets målgrupper blevet inddraget.

Planen kan læses på kommunens hjemmeside.