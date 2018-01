Flytning af hjemmepleje dyrere end forventet

Her skal hjemmeplejen ligge de kommende år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Hjemmeplejen skal flytte fra lokalerne på Sydvestvej, hvor pladsen er alt for trang, til Dommervangen. Det blev lidt dyrere end forventet at sætte pavillonerne op, til gengæld bliver de billigere i drift. Flytningen har også fået nogle medarbejdere til at sige op.

Af Jesper Ernst Henriksen

Det blev tidligere i 2017 besluttet, at hjemmeplejen skal flytte fra sin nuværende placering på Sydvestvej til nogle midlertidige pavilloner på Dommervangen.

Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget havde lagt en rigtig god kabale for, hvordan der skulle flyttes rundt på en del kommunale tilbud, for at give alle bedre plads. Lige nu er der gang i store planer om at udvide Fritidscentret. Det kommer formentlig til at inkludere træningscentret, der i dag ligger på Dommervangen. Det giver nemlig god mening at have træningscentret liggende ved siden af svømmehallen og det nye varmtvandsbassin, som også bruges til træning og genoptræning af kommunens borgere.

Den plads, som træningscenteret efterlader i Dommervangen, skal hjemmeplejen så overtage. De holder lige nu til på Ældrecenteret på Sydvestvej, men de har brug for mere plads.

Pladsen ældreplejen frigiver, kunne så i stedet gives til aktivitetscenteret på Sydvestvej, som der ellers var sat penge af til at udvide. Den udvidelse var dog lidt uhensigtsmæssig, blandt andet fordi nogle af brugerne ikke kan gå på trapper.

Hele denne kabale er det stadig meningen at føre ud i livet, men da der formentlig stadig vil gå nogle år, før træningscenteret bliver flyttet til Fritidscenteret, var der en del, der ikke kunne vente. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet i april at give penge til nogle midlertidige pavilloner på Dommervangen, som hjemmeplejen så kan flytte ind i.

Billigere leje

I alt var det forventningen, at flytningen ville koste 2,17 millioner kroner, men den ender med at koste 2,55 millioner kroner. Oprindeligt var der også afsat 366.500 kroner til at fjerne pavillonerne igen. De penge skal bevilliges igen, når pavillonerne skal fjernes.

Den ekstra udgift går primært til brugertilpasninger af pavillonerne, hvilket koster 600.000 kroner, som ikke var afsat. Derudover bliver badene, som bliver indrettet i de eksisterende bygninger, 225.000 kroner dyrere.

Der er på den anden side også udgifter, der er blevet mindre. Oprindeligt var der blevet afsat 478.000 kroner til drift af bygningerne i 2017, men da de først blev sat op i november 2017 og hjemmeplejen først flytter ind i januar i år, har der ikke være nogen udgifter.

Så samlet set er der 100.000 kroner, der ikke er blevet brugt, men der venter en regning på 366.500 kroner i fremtiden. Derudover er den årlige leje af pavillonerne blevet 100.000 kroner billigere end forventet.

Det nye budget blev godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet i december.

Glad for indretningen

Ifølge formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen (V), er medarbejderne glade for de nye lokaler.

– Medarbejderne, der har set det, er rigtig glade for den måde, det bliver indrettet på. Det lever op til det, vi har håbet på, at det kunne leve op til. Vi er godt klar over, at det er en midlertidig placering, og at vi på et tidspunkt skal flytte hjemmeplejen videre, det har vi med i vores budget. I og med, at det kun er to til tre år, de skal bo der, er vi glade for, at vi har leveret et godt kvalitetssted til dem, sagde han.

Hanne Nielsen (S), der selv arbejder i hjemmeplejen, har set lokalerne og er glad.

– Det er smadder godt indrettet, og vi får mere plads, end vi har nu, og det kan ikke roses nok, sagde hun.

Hun har dog oplevet, at nogle kollegaer har sagt op på grund af den nye placering.

– Placeringen er rigtig mange medarbejdere desværre kede af. Vi har desværre nogle, der går fra før tid, fordi de ikke kan komme på arbejde. Dem, der kommer fra andre byer med toget, har problemer med at kommer derud. Så ved jeg godt, at man siger, at løsningen kan være, at man har en gammel cykel stående på Glostrup Station, og kan cykle derhen. Det tager bare lang tid, og så er det nemmere at søge noget i nærheden af, hvor man bor, sagde hun.