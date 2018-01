Gammelt band flytter ind på musikskolen

CT Big Band får fremover fast base i Brøndby. Foto: Lissi Hallgren

BRØNDBY. CT Big Band, der flere gange har spillet i Brøndby, får fremover fast hjemsted i Brøndby, på musikskolen

Af Heiner Lützen Ank

Det 110-årige big band, CT Big Band, der oprindeligt er et big band med tilknytning til de to københavnske bryggerier Carlsberg og Tuborg flytter nu til Brøndby.

Etableringen af den nye Carlsberg By inde i København førte i 2016 til, at big bandet måtte forlade Valby og mere end 100 års bopæl på bryggeriet, og efter et stop i Greve og Karlslunde lander CT Big Band i løbet af januar på Brøndby Musikskole, som velvilligt har åbnet ét af sine lokaler for orkestret én aften om ugen.

CT Big Band er i øvrigt ikke ukendt i Brøndby. Orkestret har tre år i træk stået på menuen, når Brøndby Jazzklub har inviteret til Brunch og Big Band i Kulturhuset Brønden. CT Big Band regner også med at skulle stille op for jazzklubben i Brønden i år, og altså som lokalt orkester, selvom datoen endnu ikke er fastlagt.