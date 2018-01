Glostrup Forsyning henter juletræer i januar

Foto: Colourbox

GLOSTRUP. En fejl i en sms fra Glostrup Forsyning har givet udfordringer for en borger i Ejby, der troede, hun ville få hentet haveaffald

Af Jesper Ernst Henriksen

Annette Christensen på 77 fra Ejby fik lige før nytår en sms fra Glostrup Forsyning, hvor der stod, at hun ville få hentet haveaffald den 1. januar, det plejer hun ikke, så det var en positiv overraskelse.

– Jeg tænkte, det var en god service, når nu genbrugsstationen er lukket, at der kom en ekstra tømning af haveaffald, siger hun.

Genbrugsstationen i Glostrup lukkede 1. januar og vil genåbne til efteråret. I mellemtiden kan borgerne fra Glostrup benytte sig af de andre genbrugsstationer i Vestforbrændingens område, blandt andet dem i Rødovre, Brøndby og Vallensbæk.

– Vi glæder os til at genåbne Genbrugsstationen i en ny og forbedret udgave i efteråret 2018 siger Sofie Lauritsen, kommunikationsansvarlig i Glostrup Forsyning.

Samlede haveaffald

Annette Christensen gik efter sms’en i gang med at feje visne blade og andet fra sin terrasse, og fyldte det i containeren til haveaffald.

Den 1. januar kom og gik, uden, at hun fik hentet haveaffald. Samme dag fik hun en ny sms om, at det ville blive den 2. januar, der ville blive hentet haveaffald. Da det heller ikke skete, tog hun kontakt til Glostrup Forsyning.

– De sagde, at der var en fejl i sms’en. Det er kun juletræer, de samler ind, fortæller hun.

Sofie Lauritsen bekræfter fejlen.

– Glostrup Forsyning udsendte ved en fejl en SMS til cirka 700 kunder, som er tilsluttet vores SMS service. SMS’en informerede om kommende afhentning af haveaffald mandag den 1. og tirsdag 2. januar 2018. En række kunder gjorde os opmærksom på fejlen og den 3. januar udsendte vi en SMS til selvsamme kunder og beklagede fejlen. Glostrup Forsynings ordning vedrørende afhentning af haveaffald er uændret og indsamlingen af haveaffald starter som normalt igen i foråret 2018 og bliver afhentet 9 gange om året med 4 ugers interval. Juletræer bliver som normalt afhentet i januar, i år bliver juletræer afhentet den 15. og 16. januar. Vi skal igen beklage fejlen og den forvirring som det har medført, siger hun.

Det bliver først i starten af april, der bliver hentet haveaffald i Ejby. Herefter kan haveejerne se frem til at få hentet haveaffald hver 4. uge.

I Brøndby får haveejerne hentet haveaffald første gang i starten af marts og herefter hver 14. dag.

I Vallensbæk får haveejerne hentet haveaffald i slutningen af marts og derefter en gang om måneden.