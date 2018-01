Glostrup genbruger metrohegn

Metrohegnet fra Kongens Nytorv bliver genbrugt i Glostrup. Foto: Dragør Luftfoto

GLOSTRUP. Når det grønne metrohegn omkring Kongens Nytorv bliver taget ned, bliver det Glostrup Kommune, der tager det ned, for at genbruge det ved nedrivningen af posthuset

Af Jesper Ernst Henriksen

Det grønne hegn om metrobyggepladsen på Kongens Nytorv hængte indtil i går overfor hotel d’Angleterre, Det Kongelige Teater eller Nyhavn. I fremtiden kommer det til at hænge på en lidt mindre prominent adresse. Mandag begyndte en vognmand på vegne af Glostrup Kommune nemlig med at samle hegnet sammen, så det kan komme op igen i Glostrup, når posthuset skal rives ned.

Lige nu er det forventningen, at posthuset skal rives ned i april og maj i år. Metrohegnet kommer formentlig op som et byggehegn rundt om posthuset under nedrivningen og bliver så efterfølgende brugt som støjhegn ud mod jernbanen, så støjen ikke kommer op i bymidten og så folk ikke bliver fristede til at hoppe over skinnerne og op på perronen.