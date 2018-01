Glostrup vil droppe Tvind

GLOSTRUP. Politikerne i Glostrup Kommune vil gerne stoppe samarbejdet med Tvind. Det er dog tvivlsom, om det er lovligt, siger ekspert

Af Jesper Ernst Henriksen

I efteråret sendte DR to kritiske dokumentarer om Tvind. Som en konsekvens af dem, foreslog Pia Dahlin (DF) i kommunalbestyrelsen i Glostrup, at Glostrup Kommune skulle droppe alt samarbejde med Tvind.

– På baggrund af den seneste tids omtale af Tvind, har vi fra Dansk Folkepartis side stillet spørgsmål til kommunens brug af Tvinds tilbud. Jeg blev oplyst, at vi havde et ungt menneske i et Tvind tilbud, men at den unge fyldte 18, så var på vej væk fra tilbuddet. I Dansk Folkeparti vil vi sikre, at kommunen ikke fremover er med til at finansiere Tvinds ugennemsigtige aktiviteter her og i udlandet og i sidste ende også Tvinds stifter Mogens Amdi Petersen, som er på flugt, sigtet for skattesvig og underslæb. Derfor har jeg på vegne af Dansk Folkeparti bedt om at få dette punkt på dagsordenen så Kommunalbestyrelsen kan sende det til udvalgsbehandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, forklarede hun.

Fra Socialdemokratiet var der opbakning.

– Vi er enige i forslaget. Der skal selvfølgelig bores mere i det. Hvad er der af alternativer og hvad har det af konsekvenser, sagde Susanne Nordbjerg Bach (S).

Palle Laustrup (SF) stemte også for forslaget, men han var noget kritisk i sin bemærkning.

– For mig er det ikke vigtigst, hvem der tjener pengene. Det vigtigste er, at den pædagogiske kvalitet i tilbuddet er tilpasset netop det enkelte unge menneske. Tvind stederne har et ry for at have god kvalitet til fornuftig pris, men selvfølgelig kan vi ikke støtte eller betale til foreninger, der ikke har rent mel i posen. Jeg mener ikke, det er kommunens pligt at diskvalificere Tvind, men en opgave for tilsynet, sagde han.

Det er altså nu op til administrationen i Glostrup Kommune at undersøge, om det er lovligt at udelukke Tvind og hvilke konsekvenser, det vil have. Derefter skal udvalgene og kommunalbestyrelsen behandle sagen igen.

Tvivlsom udelukkelse

Tvind er navnet på et lille byområde mellem Ringkøbing og Holstebro i Vestjylland. I dette område startede Mogens Amdi Petersen i 1972 en skole, der blev udgangspunkt for en større ekspansion af det, der i dag kaldes for Tvind-imperiet. Den efterfølgende historie er lang, kompliceret og fyldt med retssager, særlove og kritik af forholdene og ikke mindst økonomien bag Tvind-skolerne.

Status i dag er, at de skoler, der en gang udgjorde Tvind-imperiet, teknisk set er selvstændige skoler. Nogle af disse ligger stadig i Tvind-området i Vestjylland.

Ifølge Tvind selv eksisterer der et uformelt samarbejde:

”(Det er) private, sociale tilbud i Danmark, som har et pædagogisk og kulturelt interessefællesskab og samarbejde om for eksempel et antal årlige begivenheder såsom Vinterkoncert, sportsstævne og så videre”.

Graden af samarbejde og det reelle ejerskab af skolerne har været genstand for flere retssager og artikler og dokumentarprogrammer.

Senest har DR og kommunen.dk i samarbejde udgivet en dokumentar og artikelserie om Tvind, hvor tidligere medarbejdere og aktindsigt viser, at der eksisterer et samarbejde, hvor der bliver overført penge fra skolerne til Tvind-fonden Fælleseje.

– Hvis man mener, opholdssteder gør det dårligt, må man gerne fravælge et opholdssted. Hvis man for eksempel har dårlige erfaringer, må man gerne fremover vælge det fra, men det skal være baseret på et sagligt grundlag. Og det, at der er tale om en skole, som har tilknytning til Tvind, er altså ikke et sagligt grundlag, siger Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til kommunen.dk.