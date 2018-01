Græsk nytår i Ældre Sagen

I sidste uge afholdt Ældre Sagen i Vallensbæk nytårsfest. Med græsk tema. Foto: Jerry Nielsen

VALLENSBÆK. I sidste uge fejrede Ældre Sagen i Vallensbæk nytår, på græsk vis

Af Heiner Lützen Ank

Den 10. januar mødte 75 gæster op til Ældre Sagens græske nytårsaften.

To musikere spillede græsk musik under den græske middag og senere mødte to græske dansere, Mema og Lefteris op og dansede.

Derefter skulle gæsterne lære at danse blandt andet zorba, hvilket de fleste også var med på.

Alt i alt en god start på det nye år.