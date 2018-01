Grundejere skal bekæmpe kæmpebjørneklo

Grundejerne i Brøndby får nu pligt til at bekæmpe kæmpebjørnekloen. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Ny indsatsplan skal sikre, at kæmpebjørnekloen fortsat bekæmpes i Brøndby, også af private grundejere

Af Heiner Lützen Ank

Kæmpebjørnekloen hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Men som en invasiv art har den bredt sig voldsomt i naturen, hvor den udkonkurrerer alle andre plantearter og kan give alvorlige hudskader ved berøring.

Den store skærmplante er blevet bekæmpet gennem adskillige år i Brøndby Kommune og bliver det fortsat løbende af Materielgården og er derfor ikke i dag et stort problem.

Men for at det skal blive ved med at være sådan, har kommunalbestyrelsen vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Med den nye plan forpligtes grundejere til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund, så bestanden kan holdes nede på relativt få enkeltstående planter. Kommunen har mulighed for at følge op på om planten er blevet bekæmpet og kan ellers påbyde, at det skal ske inden for 14 dage. Alternativt kan kommunen foretage bekæmpelsen for ejerens regning.

Kæmpebjørneklo kommer tidligt frem om foråret og allerede sidst i marts, begynder planter at komme til syne. Kæmpebjørnekloens saft er giftig og man bør undgå kontakt med huden.

Se mere om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på brondby.dk (søg på bjørneklo).