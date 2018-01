Hanne er 83 år gammel og hjemløs

Her på Jernbanevej lå i mange år Hanne Guldberg Kristensens hjem og forretning. I dag er alle bygningerne væk og erstattet af etagebyggeri. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Hanne Guldberg Kristensen bor på skift ved sine børn, venner og bekendte - hun er hjemløs. Hun venter på en ældrebolig, og det ser ud til hun kommer til at vente noget endnu

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune har anvisningsretten til i alt 132 almene ældreboliger. De ligger på Asylvej, Lilliendalsvej, Nordre Ringvej og Stenager og i øjeblikket står 58 borgere på venteliste til en ældrebolig, en af dem er Hanne Guldberg Kristensen.

De fleste ældre Glostrup-borgere vil sikkert kende hende, da hun sammen med sin mand, Otto, havde Glostrup Bolighus, der lå nogenlunde der, hvor Oasen Sushi ligger i dag.

Hun har også i mange år spillet koncerter på Glostrup Bibliotek og i 20 år spillet til sangmatiné i Østervangkirken.

Kunne ikke låne penge

I dag er hun hjemløs. I sommers blev hun nødt til at sælge sit rækkehus på Jernbanevej, hvor hun havde boet i tre år. Huslejen var på omkring 9.000 kroner om måneden og med 10.000 kroner i pension kunne det ikke hænge sammen.

– Jeg ville gerne have lånt nogle penge i huset, men det kunne jeg ikke, fordi det er en andelsbolig og jeg er pensionist, siger hun.

Hun havde på det tidspunkt Nykredit i Glostrup. Her kan centerdirektør Lars Asmussen ikke udtale sig om den konkrete sag. Men han kan fortælle, at der generelt er strenge krav fra Finanstilsynets side til boliglån i Glostrup.

– Vi har ikke en fast regel om, at man ikke kan låne penge, hvis man er pensionist, det har ikke noget på sig. Der er masser af pensionister, der låner penge. Men der er trådt nye regler i kraft fra Finanstilsynet, om hvad der stilles af krav til låntagere. Glostrup er et vækstområde, hvilket betyder, at der er høje krav her. Det rammer for eksempel unge, der gerne vil låne penge til en bolig, hvor der er nogle strenge krav til deres indkomst, siger han.

Han opfordrer nuværende og kommende pensionister til at tage en snak med deres bankrådgiver om den kommende økonomi.

– Jeg vil gerne opfordre til, hvis man sidder og overvejer at skifte bolig, så at komme ned og tale med os omkring et år før. Så kan vi også tage vores ejendomsmæglere med på råd, hvis der er noget, der skal laves på boligen. Vi har rigtig mange møder, hvor vi rådgiver nuværende og kommende pensionister. Der er nogle, der siger, de vil bæres fra deres hus, og der er nogle, der siger, de vil sælge huset, når de bliver pensionister. Så kan vi tilrettelægge deres økonomi efter deres ønsker, siger han.

Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget, mener at kravene fra Finanstilsynet er for strenge.

– Det synes jeg, staten skal blande sig udenom. Det bliver sværere for unge mennesker at købe huse og dermed sværere for ældre mennesker at sælge deres huse. Jeg synes ikke, at huspriserne er eksploderet i Glostrup, hvis man sammenligner med omkringliggende kommuner, siger han.

Flytter rundt

Huset blev sat til salg i starten af marts. Derefter gik det hurtigt.

– Der stod tre mennesker klar til at købe med det samme. Jeg fik det heldigvis trukket, så jeg først skulle være ude 1. juli, siger hun.

Siden 1. juli er hun flyttet rundt mellem venner og familie. Det har ikke været let.

– Jeg bor mest hos mine børn, men deres familieliv bliver ødelagt, når svigermor flytter ind. Jeg har ikke mine ting og sager, alt er opmaganiseret. Jeg kan mærke, jeg er i vejen. Det er ikke sjovt, at jeg skal bede dem om at vaske mit tøj. Jeg har sagt, at jeg ordner selv min mad. Jeg går ud og går på pølsebar eller køber nogle sandwich. Jeg har så ondt af de hjemløse, der går rundt. Jeg snakker med dem alle sammen, siger hun.

Hun havde omkring et år tidligere haft besøg fra kommunen, hvor en visitator fortalte hende, at hun kunne blive visiteret til en ældrebolig. Hanne Guldberg Kristensen går dårligt, så det var en stor udfordring at komme op på første sal i rækkehuset, ligesom det var svært at holde det store hus.

Præcis hvornår det var, og hvad hun fik stillet i udsigt, kan hun ikke huske.

– Jeg fik en fin bekræftelse på, at jeg var visiteret til en ældrebolig, og jeg ville få en på enten Asylvej, Lilliendalsvej eller Nordre Ringvej. Bekræftelsen er ligesom alle mine andre ting opmagasineret. Jeg troede jo, at jeg kunne blive boende i huset, så det var ikke noget, der hastede, siger hun.

Da huset blev solgt, begyndte hun mere aktivt at rykke i kommunen for at få en bolig. Det har ikke været muligt.

– Både jeg og mine to døtre har ringet og spurgt, om man ikke kan gøre noget. Jeg har været på Borgerservice, lige meget hvor jeg henvender mig, får jeg at vide, at det har de ikke noget med at gøre. Sidste gang jeg var på Borgerservice sagde jeg, at I har jo et par gode sofaer i venteværelset, så kan jeg jo sætte mig der og sove der i nat. Men så ville jeg blive fjernet af politiet. Jeg får at vide, at jeg står nummer 33 i køen, men de ved ikke, hvornår jeg kan få en ældrebolig, fortæller Hanne Guldberg Kristensen.

Hun er frustreret over, at det ikke er muligt at få bedre svar.

– Det, jeg er bitter over, er, at de har visiteret mig til en ældrelejlighed, og så sker der ikke noget, siger hun.

Skiftede ventetid

Det er Glostrup Kommune, der administrerer ventelisten til ældreboligerne. I starten af januar oplyste de, at der står 58 borgere på venteliste til en ældrebolig. Den, der har stået på ventelisten i længest tid, har stået der i 420 dage.

Det er en voldsom forbedring i forhold til for bare lidt over et år siden, hvor den, der havde ventet længest, havde ventet i omkring fem år. Dengang var problemet, at der ikke var nogen venteliste til boligerne på Stenager i Hvissinge, men til gengæld lang venteliste til boligerne på især Asylvej. Siden har ergoterapeuter haft fokus på at fremhæve Stenager overfor de ældre, så ventelisterne nu er mere jævne.

Glostrup-borgere bliver visiteret til ældreboliger efter den servicestandard, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Her kan man blandt andet læse, at ældre, der bor i flerplanshuse og er dårligt gående, kan blive visiteret til en ældrebolig.

Ældreboligerne bliver tildelt til borgerne efter hvem, der har størst behov, ikke nødvendigvis efter hvem, der har stået længest tid på venteliste.

Ny lejlighed med hjælp

Ud over hjælp fra sine døtre, har Hanne Guldberg Kristensen heldigvis et solidt netværk i Glostrup, som har hjulpet hende. Hun spiller klaver i Østervangkirken, hvor præsterne har hjulpet hende med at finde lejeboliger.

– En af præsterne kom til mig med en liste med ti telefonnumre, jeg kunne prøve at ringe til, siger hun.

Ved en af dem var der bid. Det var telefonnummeret til dem, der administrerer lejeboligerne i det nye byggeri på Østbrovej.

– Der stod vistnok nogen på venteliste, men de havde lige fået en bolig ledig. Så fortalte min datter om min situation, og så fik jeg den fra 1. marts, fortæller Hanne Guldberg Kristensen.

Hun håber dog stadig, at hun kan få en ældrebolig.

– Lejligheden er alt for dyr. Den koster 12.000 kroner om måneden, og jeg får kun 10.000 kroner i pension, så ryger min opsparing hurtigt, siger hun.

Flere ældreboliger

I valgkampen var flere ældreboliger et tema, som mange partier tog op. Der var bred enighed om, at der som en del af bymidteplanerne skal bygges flere ældreboliger. Det holder partierne stadig fast i.

– Vi kan ikke banke ældreboliger op ad jorden her og nu. Personligt kunne jeg godt tænke mig nogle flere ældreboliger at tilbyde borgerne. Det er også det, vi arbejder på i bymidten, siger Lars Thomsen.

Han mener, at ældreboliger skal prioriteres over for eksempel ungdomsboliger og andre almene boliger.

– Når vi skal bygge almene boliger, skal Glostrup Kommune lægge ti procent af anlægssummen kontant. Vi bliver derfor nødt til at prioritere, jeg synes, vi skal prioritere ældreboliger, siger han.

Han siger også, at kommunen i netop disse år har særlige udfordringer, der bliver bedre, når renoveringen i stadionkvarteret er færdig.

– Normalt råder vi over 25 procent af de almene boliger, der bliver ledige. På grund af renoveringerne i Glostrup Boligselskab har de brug for lejligheder til genhusning, derfor har vi afgivet vores ret til de 25 procent. De nye lejligheder i stadionkvarteret bliver ældrevenlige med elevator og mulighed for at gå rundt med rollator, der kan vi bruge nogle af dem til de ældre, siger han.

Han understreger dog, at Glostrup Kommune ikke kan opfylde alles ønsker.

– Glostrup er blevet en super attraktiv kommune. Vi er den 3. mest søgte kommune i forhold til indbyggertal. Men Glostrup har også en begrænset størrelse. Vi kommer aldrig til at kunne hjælpe alle de mennesker, der gerne vil bo her, siger han.

Gitte Wallin Limkilde (S), der er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, mener det er kommunens opgave at hjælpe personer som Hanne.

– Begivenheder i vores liv gør, at vi bliver ramt af de muligheder, der er i samfundet. Det er noget, man som kommune skal finde løsninger på, siger hun.

Hun vil også gerne have bygget flere lejligheder i Glostrup.

– Overordnet skal der bygges flere boliger, der er mangel på boliger i Danmark og i Glostrup. Ældreboliger kan gøre, at der er nogle fysiske rammer, der er gode til ældre, der ikke går så godt. Tilgængelighedslejligheder er noget af det samme, dem har man lavet i Stadionkvartret. Der kan man imødekomme nogle mindre fysiske funktionsnedsættelser, hvor det ikke er nødvendigt at komme på plejehjem siger hun.

Hjemløse i Glostrup

Ifølge Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd var der i 2017 50 hjemløse, der kommer fra Glostrup. Nogle af dem opholder sig i andre kommuner. 27 af dem overnatter ved familie og venner