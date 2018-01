Historier fra arkivet

6. januar 1988

Lommeregner politikere i Vallensbæk

SF kritiserer i skarpe vendinger den ny fritidsordning

VALLENSBÆK. Det Konservative Folkeparti stemte som forudsagt den ny fritidsordning igennem i Vallensbæk kommune på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde kort før jul. Det betyder, at fritidshjemmenes åbningstid er fastsat til 11.45-17.00 på skoledage og 6.00-17.00 på fridage og i ferier. Ordningen medfører i øvrigt følgende dagsordenpunkter fra kommunalbestyrelsens møde:

Skolefritidsordningen udvides således, at der kan modtages børn, der er indskrevet på fritidshjem eller i skolefritidsordningen i tidsrummet kl. 6.00-8.00.

Anvendelsen af skolefritidsordningen i tidsrummet indtl kl. 8.00 er vederlagsfri.

Skolefritidsordningen omfatter i øvrigt som hidtil max. 10 timer ugentlig i tidsrummet kl. 12.00-16.00.

Den samlede ordning gennemføres pr. 1. marts 1988.

Ordningen gennemføres med en udvidet normering i institutionerne og i skolepasningsordningen i forhold til det i budget 1988 indregnede. Tillægsbevillingsansøgning vedrørende denne merudgift vil på sædvanlig måde blive forelagt kommunalbestyrelsen.

31. december 1997En gravhunds jagt på en ræv i et drænrør på Vestvolden var nær endt galt for hunden, der måtte tilbringe juleaftensdag og -nat i røret, inden den 1. juledag om morgenen selv fandt vej udBRØNDBY. Et ægtepar fra Brøndby kom til at holde en højst utraditionel jul i år.Parret var juleaften gået en tur ud på Vestvolden for at lufte familiens gravhundehvalp.På et tidspunkt fik hunden imidlertid færten af en ræv fra et gammelt drænrør og løb ind i røret, hvor den kom i klammeri med ræven.Ejeren tilbragte de næste 4-5 timer med at forsøge at kalde hunden ud igen, men den var efterhånden kommet så langt ind i røret, at ejeren ikke længere kunne høre den.

Tilkaldte dyreambulance

På det tidspunkt valgte parret at tilkalde Falcks Dyreambulance fra Taastrup, der ved ankomsten kontaktede den vagthavende fra Brøndby Kommune.

Håbet var, at den vagthavende ved hjælp af kort over området kunne redegøre for, hvor rørene var lagt, men desværre viste kortet ikke noget om lige netop det rør, som hunden var forsvundet ind i.

Derpå tilkaldte man kloakfolk, der ved hjælp af TV-kameraer kunne se, at gravhunden befandt sig cirka 60 meter inde i røret.

På kameraet kunne man se, at hunden var forvirret og bange, men ellers i god behold. Det blev derfor besluttet at hunden selv skulle forsøge at komme ud, hvilket den til ejerparrets store lettelse gjorde om morgenen den 25. december – efter at have tilbragt juleaftensdag og -nat i et drænrør på Vestvolden.

