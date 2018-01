Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

27. januar 1988

Vallensbækboliger for tre grupper

Der kunne have været mange flere billige boliger, som også unge mennesker i Vallensbæk kunne være kommet i betragtning til

VALLENSBÆK. Det er essensen af en debat i Vallensbæk omkring bygningen af nye ungdomsboliger. Et projekt, viceborgmester Kurt Hockerup afslørede i sin nytårsudtalelse.

– Vallensbæk er næsten udbygget. Vi har omkring 1.600 etageboliger, men over halvdelen er nu efter ønske fra de oprindelige lejere omdannet til ejerboliger. Hvis ikke det var sket, have vi blandt de mange lejligheder, som blev opført i 60’erne haft mange 1, 1½ og 2 værelses boliger til en husleje, som de unge kunne klare i dag.

– Det nævnte areal i Vallensbæk Nordmark er det sidste større område, som kan bebygges i Vallensbæk. Vi må derfor tænke os godt om, således at der foruden ejerboliger også opføres lejligheder, som kan opfylde boligønskerne fra bl.a. følgende 3 grupper: 1) de unge, 2) enlige forsørgere (ofte midlertidigt i forbindelse med skilsmisse) 3) ældre, som gerne vil blive i Vallensbæk, men hvor huset er blevet for stort eller dyrt.

Kortsens Gård sat til salg

Kommunalbestyrelsen gav grønt lys for at sælge gården – men ikke i enighed

BRØNDBY. Med 12 stemmer mod fire blev det vedtaget at indhente købstilbud på den meget omdiskuterede Kortsens Gård. Fristen for indgivelse af købstilbud udløber den 5. februar klokken 12.00. Til et eventuelt køb knytter sig en række betingelser, blandt andet at gården også efter ombygning/modernisering fremstår som en naturlig del af landsbymiljøet. Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at forkaste alle tilbud, hvis de ikke findes rimelige – men at en stærk og interesseret køber allerede er på banen lægges der ikke skjul på blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Brøndby Agenda 21 søgte i sidste time om brugsret over Kortsens Gård, med det formål at bruge den som ramme om et Agenda 21-center. Samtidig arbejder de på højtryk for at finde ud af, om Agenda 21-gruppen i samarbejde med de lokale interessenter har mulighed for at afgive et købstilbud på gården. Kan ikke få det hele

Kortsens Gård har længe været knyttet sammen med behovet for mødelokaler i Brøndbyøsterområdet – et behov, som både fortalere og modstandere af salget bruger i argumentationen.

– Vi har det andet udspil nord for banen (”Forsamlingshuset”, red.) til at dække behovet for mødelokaler. Blandt andet derfor sælger vi gården, hvis vi ellers kan få den rigtige pris for den, erklærer Kjeld Rasmussen og tilføjer, at den køber, der er interesseret i at erhverve Kortsens Gård ikke er af den slags, der hænger på træerne.

– Gården bliver stort set bevaret som den er, men selvfølgelig gennemgående restaureret og moderniseret. Den vil altså stadig ligge og tage sig pænt ud i landsbymiljøet, mener borgmesteren.

Synspunktet bakkes op af Kirsten Hald fra Konservative.

– Hvis vi var en velhavende kommune, ville det være fint, hvis vi både kunne bevare gården og bruge den til gode formål, samtidig med at vi fik ”Forsamlingshuset”, som der er så hårdt brug for.

23. januar 2008

Rygepolitik med carport

Glostrup Kommune har vedtaget en lempelig rygepolitik, der tager hensyn til rygerne. Blandt andet bliver der mulighed for at opføre såkaldte rygecarporte. – Vi vil ikke jagte folk. Rygere er jo ikke kriminelle, siger borgmester og eksryger Søren Enemark (S)

GLOSTRUP. De ansatte på Glostrup Rådhus må stadig gerne gå udenfor og tage sig en smøg i arbejdstiden også på matriklen. Måske får de ligefrem en såkaldt rygecarport – en slags halvtag. Det samme gælder på andre af kommunens arbejdspladser – plejehjem, daginstitutioner og så videre.

Glostrup Kommunes nye rygepolitik lever op til lovgivningen, men det bemærkelsesværdige er, at der er lavet en række ”gummiparagraffer” i form af undtagelser, der lægger op til fortolkning, så man kan finde fornuftige praktiske løsninger, der tager hensyn til rygerne.

Lempelig linie

I følge borgmesteren er kommunens Medarbejderudvalg glad for, at man har valgt den lempelige linie, og ikke den strenge linie, som man ser i nogle kommuner.

Vi har den politik, at vi ikke vil jagte folk. Rygerne er jo ikke kriminelle, men gode medarbejdere. Vi har lagt op til, at man i mest mulig omfang selv kan finde ud af at organisere det rundt omkring i afdelingerne og institutionerne. Det skal ikke være centralkomiteen, der udsteder et dekret, siger Søren Enemark

