Hjælp til børn i alkoholfamilier

BRØNDBY. Brøndby Kommune deltager i en ny, landsdækkende kampagne mod alkoholmisbrug. Derfor starter Brøndby Kommune en børnegrupper oprettet mod børn og unge i alkoholfamilier

Af Heiner Lützen Ank

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor, eller begge, drikker for meget.

Mens det tidligere kun var den drikkende, der kunne få gratis, anonym og skræddersyet alkoholbehandling, så er der i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn, også selvom mor eller far endnu ikke har erkendt deres alkoholproblem.

Desuden er der via satspuljemidler startet en række nye, gratis tilbud om terapi til børn og unge i alkoholfamilier.

Hjælp til børn og unge

Alkohol & Samfund og TrygFonden kører derfor frem til marts 2018 en første landsdækkende oplysningskampagne der gør opmærksom på de gratis muligheder for terapi til børn og unge i alkoholfamilier.

Et initiativ, man har fulgt op på i Brøndby Kommune:

– Vi supplerer i år vores alkoholtilbud i Brøndby med børnegrupper, der netop henvender sig til børn og unge i alkoholfamilier. Børnene lider i den grad under det, når mor eller far drikker, selvom mange er gode til at skjule det for deres omgivelser. Og så håber jeg, at vi ved at deltage i kampagnen får flere borgere gjort opmærksom på, at de både uforpligtende og anonymt kan henvende sig her i kommunen. Enten for gode råd og vejledning eller behandling, siger Anne-Marie Sørensen, psykolog og souschef i Behandlingscenter Brøndby.

Fakta

140.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed og 122.000 børn og unge under 18 år vokser op med en mor eller far, der drikker.

Undersøgelser viser, at børn, der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord.

En undersøgelse udført af Børnerådet i 2016 viser, at 21 pct. af de børn, der lever i et hjem med alkohol- og/eller stofmisbrug, er blevet slået med flad hånd inden for det seneste år. Til sammenligning gælder det for 6 pct. af børnene, der lever i en familie uden misbrug.

Der er behandlingsgaranti mod alkoholmisbrug. Det er der desværre alt for få, der gør brug af, og der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen.

På www.hope.dk kan man se mere om kampagnen.