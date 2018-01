Hvad sker der med parkering i Brøndby

Ifølge en læserbrevsskribent er den helt gal med parkeringen i Brøndby Strand. Foto: Heiner Lützen Ank

Af L. H. Blomberg Daruplund 35 2660 Brøndby Strand

Hvad sker der med parkeringen i Brøndby Strand området? Det er ligesom, at der ikke gælder nogen parkeringsregler mere i området, når man ser, hvordan folk parkerer på strækningen Daruplund langs banen.

Her er der dobbelt optrukne streger, hvilket jo så betyder, at man ikke må parkere her, da vi andre, der kommer kørende, ikke må overskride de optrukne streger, og ligeledes parkerer man så tæt på udkørslerne fra de anlagte p- pladser i bebyggelsen, at man ikke kan orienterer sig, når man skal køre ud, og ringer man til politiet, sker der bare ikke noget.

Langs Strandespladen parkerer man bare på græsset (der er parkering og standsnings forbud med skilte) med det resultat, at der kommer dybe spor i græsset. Hvem skal dog reparere og hvem betaler?

På p-pladsen ved Brøndby Strand centeret er det også svært at få en p-plads, da pladsen er fyldt med firmavogne, både danske og udenlandske biler.

Ja, det var bare som parkeringsreglernes overholdelse i Brøndby Strand.

SVAR

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik og Miljøudvalget

Ja, det er rigtig irriterende, at politiet stort set er holdt op med at udføre deres arbejde med parkeringskontrol. Vi har derfor besluttet i kommunalbestyrelsen, at vi ønsker at etablere et parkeringskorps i Brøndby. Det arbejder forvaltningen med, og jeg forventer at det senere i år vil komme til beslutning i kommunalbestyrelsen.