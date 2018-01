Indestævne tradition startede godt

Der var gang i den i Brøndby Hallen i fredags. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Brøndby IF, OB, AGF og AaB har startet en ny tradition om et årligt indestævne. Første gang var fredag i Brøndby Hallen, der gav masser af tilskuere, men nederlag til værterne

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var helt udsolgt i Brøndby Hallen i fredags, da Brøndby IF var værter for et indendørs fodboldstævne, der denne gang hed KMD Cup. Stævnet er en ny tradition, som Brøndby IF, OB, AGF og AaB har startet. De fire klubber vil over de næste år skiftes til at være værter for turneringen. Værten kan så invitere to andre klubber. Brøndby havde valgt at invitere BK Frem og Næstved Boldklub.

BK Frem var kommet med en stor fangruppe, der fra det ene hjørne lavede god stemning. Men den absolut største fangruppe var selvfølgelig Brøndbys fans, der havde indtaget hele den store langside i Brøndby Hallen. Herfra var der sange og fald, som var Sydsiden flyttet ind i Brøndby Hallen.

Stævnet blev spillet med to indledende grupper af tre, hvorfra to hold gik videre. Efter en sejr over Næstved og nederlag til OB gik Brøndby IF videre fra sin gruppe som nummer to. I semifinalen ventede AGF, der blev for stor en mundfuld. AGF endte også med at vinde turneringen.

Der var også en turnering med tre kvindehold, Brøndby IF, Fortuna Hjørring samt et udvalgt hold af tidligere landsholdsspillere. Landsholdsspillerne vandt med Brøndby IF på andenpladsen.

En af idémændene bag turneringen var Morten Bødskov. Han havde samlet et hold af nogenlunde fodboldkyndige kollegaer på Christiansborg, der mødte et hold af tidligere fodboldspillere, hvoraf nogle var med ved EM i 1992. De tidligere fodboldspillere var dog markant bedst i den kamp.

Til velgørenhed

En del af aftalen om turneringen er, at klubberne ikke vinder nogen penge for at vinde turneringen. I stedet kan den arrangerende klub vælge en velgørenhed, som får pengene. Brøndby IF havde denne gang valgt, at pengene skulle gå til Kjeld Rasmussens Rejselegat, der giver penge til, at Brøndbyspillere kan rejse ud i verden til fodboldstævner.

Kjeld Rasmussen var selv i hallen for at tage imod et bevis på, at pengene kommer. Det blev en en gave på 150.000 kroner.