Klar til Danmarksmesterskabet i sit fag

Både lærlinge og mester lærer noget, for eksempel når Christian Nielsen laver spisebordsstole til sine forældre. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Christian Nielsen er i lære som bygningssnedker og skal i næste uge til Danmarksmesterskabet i sit fag. I 22 timer skal han arbejde på højtryk for at lave en trappe og et vindue, der ligner Brasiliens flag

Af Jesper Ernst Henriksen

I det, der må betegnes som det absolut yderste Glostrup, ligger Snedker- & Tømrermester Janus Olesen ApS. De har de seneste tre år haft Christian Nielsen i lære som bygningssnedker.

Bygningssnedkere laver træ til bygninger som døre, vinduer, paneler og inventar. En af de seneste opgaver, Christian Nielsen har lavet, har for eksempel været døre til indbygningsskabe til en gammel herskabslejlighed i København, som Snedker- & Tømrermester Janus Olesen ApS er ved at sætte i stand.

Her ville ejeren gerne have noget unikt, der passede ind i den gamle stil.

Satser på talenter

Christian Nielsen er tilknyttet Roskilde Tekniske Skole, der satser meget på at få deres elever med til Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser, DM i Skills.

– Min lærer er meget engageret. Vi skal ud at træne på skolen på lørdag, selvom det er hans fødselsdag, siger Christian Nielsen.

Han er så god til sit fag, at han ved de regionale mesterskaber kvalificerede sig til Danmarksmesterskabet. Her skulle han bygge en lille trappe, med en masse skrå samlinger og vinkler. Trappen står ved Snedker- & Tømrermester Janus Olesen ApS, hvor indehaveren er stolt af sin lærling.

– Han fik over 47 point ud af 50 mulige. Da vi spurgte dommerne, hvor de sidste to point kunne være opnået henne, kunne de ikke rigtig pege på nogen fejl, siger han.

Han skal sammen med næsten hele firmaet til Herning i næste uge for at heppe på Christian Nielsen.

Her skal Christian dyste mod fire andre bygningssnedkere om Danmarksmesterskabet. Vinderen får mulighed for at komme med til Europamesterskabet, hvis altså skolen kan finde penge til at sende eleven afsted.

– Hvis det bliver en fra Roskilde Tekniske Skole bliver han nok sendt afsted, siger Christian Nielsen.

Tidsudfordring

Danmarksmesterskabet løber over fire dage, hvor eleverne har i alt 22 timer til at løse to opgaver. Den ene opgave er at bygge en trappe, der er mere kompliceret end den, de byggede til de regionale mesterskaber.

Den anden opgave er at bygge et vindue, der minder noget om det brasilianske flag. Det lyder måske kompliceret, at lave et vindue, der minder noget om Brasiliens flag med en cirkel og ”et banner” og samtidig en noget kompliceret trappe. Det er dog ikke de rent tekniske udfordringer, der bekymrer Christian Nielsen mest.

– Vi bliver presset på tiden. Lige nu træner vi, hvordan vi kan spare tid, så der er tid tilbage til de sidste afpudsninger, siger han.

Siden de regionale mesterskaber har han trænet på skolen i Roskilde hver tirsdag aften efter arbejde. Siden nytår har han været tilbage på skolen, hvor den også har stået på intensiv træning, blandt andet i weekenderne.

– Vi træner de sværeste dele af opgaven igen og igen, så den bare sidder lige i skabet, siger Christian Nielsen.

På trappen fra de regionale mesterskaber viser han, hvor udfordringerne ligger. Det er for eksempel samlinger, der skal laves mellem to stykker træ, der skal sidde lidt skråt i forhold til hinanden, så trappen står mere stabilt. Det er også vigtigt, at trappen overholder de helt rigtige mål.

Derudover skal de finde ud af, hvilket værktøj de må have med og hvad, de får stillet til rådighed. Og hvordan man de lave de bedst mulige resultater indenfor de regler.

Lærlinge

Lærlinge er en fast del af hverdagen på Snedker- & Tømrermester Janus Olesen ApS.

– Normalt har vi fire lærlinge af gangen. Så er der en, der er på skole og tre, der er i virksomheden, og så uddanner vi en om året, siger ejer Janus Olesen.

Han forstår ikke virksomheder, der ikke har lærlinge.

– Jeg undrer mig over, at der er andre, der ikke benytter lærlinge. Jeg ville ikke kunne få virksomheden til at fungere uden lærlinge, siger han.

Udover at lærlingene bidrager til at løse de helt konkrete opgaver, som en virksomhed har, kommer de også med en smittende nysgerrighed.

– Christian har i fritiden gået og lavet nogle spisebordsstole til sine forældre. Han går og eksperimenterer med ting, vi normalt ikke har tid til, og så kigger vi jo med. Det er der, både lærlingene og vi lærer mest, når det er ens egen interesse, der er på spil, siger Janus Olesen.