Klar til DM i gymnasiehåndbold

Pigehåndboldholdet fra Brøndby Gymnasium har kvalificeret sig til DM. Foto: Brøndby Gymnasium

BRØNDBY. Håndboldpigerne fra Brøndby Gymnasium er klar til at spille om DM i gymnasiehåndbold

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Gymnasiums pigehåndboldhold er gået videre til DM i gymnasiehåndbold. Det sker efter de har vundet landsdelsmesterskaberne.

Pigerne kan nu kalde sig det dygtigste hold på Sjælland, og ser frem til DM-finalerne for gymnasiehåndbold, der finder sted i Århus den 24. januar:

– Vi glæder os til at skulle repræsentere Brøndby og Vestegnen til DM, men vi ved også, at konkurrencen bliver hård, fortæller Linn Damsgaard, lærer på gymnasiet og ansvarlig for håndboldholdet.

Landsdelsmesterskaberne blev denne gang spillet i Stadionhal 1 i Brøndby, og pigerne var derfor på hjemmebane, da de spillede mod tre andre gymnasiehold. Konkurrencen var hård, men det lykkedes alligevel de talentfulde piger at vinde alle deres kampe og hive den samlede sejr hjem, og samtidig kvalificere sig til DM finalestævnet i Århus.

Brøndby Gymnasium har som en del af sin idrætsprofil håndbold som linjeidræt. Det betyder, at elever der spiller håndbold tilbydes morgentræning på højt plan af topkvalificerede trænere som supplement til elevernes klubtræning.