Letbanen holder samlet set budgettet

Foto: Grafik: Mette Agner Clausen

HELE OMRÅDET. Med lodder og trisser er det lykkedes at holde letbanen indenfor den økonomiske ramme. Dermed er det forventningen, at banen bliver endeligt politisk vedtaget

Af Jesper Ernst Henriksen

En af de sidste sten på vejen mod en endelig vedtagelse af letbanen blev ryddet af vejen i sidste uge, da Hovedstadens Letbane offentliggjorde de indkomne bud på anlægsopgaven.

Anlægget af banen bliver 425 millioner kroner dyrere end den forventede pris på 4,4 milliarder kroner, der i forvejen var en forøgelse i forhold til de første prisestimater, der lød på 3,6 milliarder kroner i 2017 priser.

Derudover har forsinkelser gjort letbanen yderligere 300 millioner kroner dyrere. De to ting til sammen bliver til gengæld næsten opvejet af den lave rente, som vi oplever lige for tiden. Den vil spare projektet for 700 millioner kroner, da det er planen, at kommunerne, regionen og staten skal betale af på anlægsudgifterne til letbanen i 40 år.

Udover udgifterne til anlæg kommer udgifterne til indkøb af tog og anlæg af et service- og vedligeholdelsescenter. Staten bidrager kun til anlæg af banen, så disse udgifter fordeles mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det bliver kaldt de indledende driftsudgifter og er på 1,4 milliarder. Derudover er der sat 1,1 milliard kroner af i reserve, hvilket svarer til 25 procent af anlægsudgifterne. Ifølge Hovedstadens Letbane anbefalede revisionsfirmaet EY en margin på mellem 10 og 20 procent.

Samlet set holder letbanen sig indenfor budgettet på 6,2 millioner kroner.

Derudover kommer udgifter til ledningsomlægninger. Det er for eksempel når el-ledninger, kloakker, vandrør og så videre skal lægges andre steder i vejen, så de ikke kommer til at ligge direkte under letbanen, hvor det kan være svært at komme til dem. Det er ledningsejerne, der skal betale for disse omlægninger. I de tilfælde, hvor ledningerne er ejet af kommunerne eller kommunale selskaber bliver regningen sendt videre til kunderne i form af højere priser. Det er forventningen, at det vil koste omkring en milliard kroner på hele letbanen.

Det er også en del af aftalen om letbanen, at Glostrup Station skal udvides med regionaltogsspor, da en del af passagerne til letbanen skal komme fra regionaltogene. Det vil formentlig koste 400 millioner kroner, der skal findes på statens budgetter.

Til sidst kommer udgifter til at anlægge forpladser med cykelstativer og så videre. Det er en kommunal opgave og de er en del af de kommunale budgetter.

Beslutning i februar

Nu skal Folketinget, Region Hovedstaden og de 11 kommuner langs Ring 3 godkende letbanen endeligt. Der var dog på forhånd en politisk aftale om, at hvis letbanen holdt sig indenfor budgettet, skulle den vedtages. Det forventes derfor bare at være en formssag.

– Vi afventer nu ejernes beslutning, men Hovedstadens Letbane kommer til at give et gevaldigt løft til såvel fremkommeligheden som investeringslysten langs hele Ring 3. Jeg er sikker på, at når letbanen står færdig, vil rigtig mange sige; ”Hvorfor fik vi ikke bygget den letbane for længe siden?”. Den bliver en stor gevinst for Storkøbenhavn og de mange omegnskommuner, siger Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Danske selskaber

Det bliver tre danske selskaber, som kommer til at stå for selve anlægsarbejdet. Den 28 kilometer lange strækning er inddelt i fem anlægskontrakter (ombygning af veje, broer m.v.), en kontrakt på leverance af tog- og jernbaneinfrastruktur, mens der er en kontrakt på opførelsen af kontrol- og vedligeholdelsescentret samt en drifts- og vedligeholdelseskontrakt på Hovedstadens Letbane.

Anlægsarbejdet i Glostrup Brøndby og Vallensbæk bliver udført af Per Aarsleff A/S. Kontrol- og vedligeholdesescenteret, der skal ligge i Glostrup, skal bygges af CG Jensen A/S, togene bliver leveret af Siemens og når togene kører, er det Metro Service A/S, der står for driften.

Tilfredse borgmestre

I Glostrup er udviklingen i bymidten afhængig af udviklingen af den kollektive transport, siger borgmester John Engelhardt.

– Jeg er glad for, at letbanen nu er rykket et skridt nærmere. Den er et centralt led i vores planer om en ny bymidte i Glostrup og renovering af Glostrup Station. Jeg er sikker på, at vi, i de kommende år, kan mærke den øgede byggeaktivitet i form af lokal efterspørgsel efter arbejdskraft og lokale indkøb. Også dejligt at virksomheder i lokalområdet har vundet nogle af entrepriserne. Nu skal vi i de kommende uger vedtage projektet endeligt i kommunalbestyrelserne, siger han.

Også i Brøndby er der glæde.

– Jeg synes, det er fint, at projektet langt om længe endelig bliver til noget, og at det er tre danske selskaber, der skal stå for selve anlægsdelen. Desuden har jeg fuld tillid til, at Hovedstadens Letbane har fundet de rigtige selskaber. En rigtig god idé at udbyde strækningen i flere pakker, så mange også har haft mulighed for at byde ind på projektet. Nu håber jeg så også, at vi ikke får flere udfordringer hverken politisk eller økonomisk, så vi kan komme godt i gang. Det betyder meget for alle kommuner og borgere langs Ring 3, at der nu endelig kommer en beslutning, så vi også her i Brøndby kan underrette vores borgere og investorer, der ligger på netop vores strækning af Ring 3, om at nu bliver det altså til noget. Jeg ser frem til, at projektet vil give hele Vestegnen et ordentlig løft i fremtiden, selv om det selvfølgelig vil give en masse udfordringer af trafikal art de næste 5-6 år, inden banen står endelig færdig.