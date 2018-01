Lokal fokus på plantebaseret kost

Læge Tobias Schmidt Hansen har besøgt Kulturhuset Kilden for at fortælle om fordelene ved plantebaseret kost. Foto: Vegetarisk Forening - Vestegnen

BRØNDBY. Læge Tobias Schmidt Hansen har netop besøgt Brøndby for at fortælle om sundhedsmæssige fordele ved plantebaseret kost

Af Heiner Lützen Ank

Flere og flere vælger at spise grønnere, ligesom det er bredt accepteret, at det er godt for miljøet og klimaet at gøre det.

Men der hersker stadig en del forvirring om, hvordan vegetarisk og plantebaseret kost påvirker vores sundhed.

Det har læge og foredragsholder Tobias Schmidt Hansen valgt at rode bod på ved at tage på en foredragsturné, og med baggrund i sin faglighed, afklare hvad der er op og ned i forhold til plantebaseret kost og sundhed.

Denne foredragsturné bragte også Tobias Schmidt Hansen til Kulturhuset Kilden mandag den 22., hvor 288 deltagere ifølge arrangørerne var mødt op for at være med.

Tobias Schmidt Hansen ønsker at styrke forståelsen for, hvordan store livsstilssygdomme opstår og hvordan vores kost både kan forårsage, forebygge og endda i visse tilfælde behandle disse sygdomme. Under foredraget så han således nærmere på, hvordan kosten og særligt den plantebaserede kost påvirker vigtige risikofaktorer som vægt, kolesterol, blodtryk og insulinresistens.

Tobias Schmidt Hansen har blandt andet skrevet bogen Den plantebaserede kost sammen med klinisk diætist Maria Felding. Her beskriver de sundhedsfordelene ved en vegetarisk kost.

Foredraget blev afholdt af Dansk Vegetarisk Forening samt lokalafdelingen Vegetarisk Forening – Vestegnen.