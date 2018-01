Mange til stort bordtennisstævne i Stadionhal 1

Emil Friis Hansen vandt bronze i herre junior ved weekendens store bordtennisstævne i Stadionhal 1. Foto: Kim Holm Pedersen

SPORT. Det har været en travl weekend for Brøndby Bordtennis Club, der blandt andet har afholdt stort stævne for ungdomsspillere

Af Heiner Lützen Ank

Det har været en særdeles travl weekend for Brøndby Bordtennis Club.

Seks af klubbens begyndere var draget til Albertslund for at spille det 3. pointstævne, hvor andre klubber fra Vestegnen også deltog. Noah Ibrahim vandt A gruppen for tredje gang.

Stævne på hjemmebane

Samtidig var Danmarks bedste ungdomsspillere samlet i Stadionhal 1, hvor Kent Max Magelund (S), borgmester, bød velkommen til Top12 for ungdom, der blev arrangeret af bordtennisklubberne i Brøndby og Greve.

En fyldt hal var vidne til mange gode kampe.

Fra de to arrangørklubber deltog otte spillere med deres coach.

Emil Friis Hansen vandt bronze i herre junior. Derudover blev det til en 2., 4. og 6. plads til dame juniorspillerne Louise J, Louise A og Karoline.

Patric og Nicklas tog en 3. og 6. plads i drenge, og pigerne Emilie og Freja løb med en 11. og 8. plads.