Masser af overskudsmad delt ud

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Omkring 400 mennesker kom den 23. december og hentede overskudsmad i Odd Fellow bygningen i Glostrup, og der var rigeligt til alle

Af Jesper Ernst Henriksen

Lillejuleaften var der masser af aktivitet i Odd Fellow bygningen i Glostrup. Facebook-gruppen og organisationen Stop Spild lokalt (Glostrup) med Githa Nielsen i spidsen, havde samlet overskudsmad sammen fra supermarkeder på hele Vestegnen. 70 frivillige var kørt rundt i biler fyldt med alt det mad, som supermarkederne ikke nåede at sælge inden jul.

Der var selvfølgelig masser af kød, frugt og grønt, som ikke kunne holde sig til efter jul. Derudover var der en masse julevarer, som butikkerne godt vidste, der ikke ville være salg i efter jul. Det var alt lige fra juleservietter og julekager til grødris og kirebærsovs.

Da butikkerne lukkede, samlede de ansatte de varer sammen, som skulle gives til de frivillige. De mange frivillige kom derefter i biler og hentede overskuddet. i nogle tilfælde blev de overraskede over mængderne – der skulle simpelthen flere biler til, for at transportere hele overskuddet til Glostrup.

God stemning

I Odd Fellow bygningen i Glostrup var det egentlig tanken, at folk kunne komme og hente mad i ly for kulde og regn. Det lykkedes ikke helt, for uddelingen var så populær, at der var kø helt ude foran bygningen.

Da folk kom ind i varmen, var det tilgengæld et flot syn, der mødte dem. Den store sal var fyldt med borde, der stod i en hestesko og de bugnede alle sammen med mad.

I højttalerne spillede julemusik, der satte en fin stemning om hele arrangementet. Da Band Aid sangen Do They Know It’s Christmas spillede og Boy George sang om ”our world of plenty”, passede det næsten perfekt til situationen med enorme mængder overskudsmad på bordene, der blev delt ud til mennesker, der havde brug for det.

Folk gik stille og roligt rundt, kiggede på maden, og overvejede, hvad de havde brug for. De fleste kom med egne indkøbsposer eller net, som blev fyldt op, men folk tog heller ikke mere, end de havde brug for.

I alt nåede omkring 400 mennesker igennem Odd Fellow bygningen i løbet af aftenen.

Glade for maden

Det var glade mennesker, der kom ud af bagindgangen på Odd Fellow bygningen, efter de havde fået fyldt indkøbsposerne op.

En af dem, der var glade for uddelingen, var Lotte Grøntoft.

– Jeg synes det er rigtig fedt. Jeg er på kontanthjælp, så det betyder rigtig meget for mig. Det betyder, at vi kan have en rigtig god juleaften. Hvis der ikke havde været det her, havde der ikke været flæskesteg juleaften. Jeg har også fået til god morgenmad og frokost i juledagene og noget juleguf, sagde hun.

Tilfreds arrangør

Indsamlingen og uddelingen af maden var arrangeret af Facebook-gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup), med Githa Nielsen i spidsen. Hun var meget glad for succesen.

– Jeg synes det er helt vildt. Jeg har fået to børn i mit liv, det her er mit 3. barn. Jeg er ved at eksplodere af glæde. Det er helt overvældende, så meget mad, der er, sagde hun.

Der var cirka 60 frivillige, der hjalp med at hente mad fra de 11 butikker på hele Vestegnen, der havde doneret mad.

– Jeg og hele Glostrup skylder dem en kæmpe tak. Jeg kunne på ingen måde have gjort det uden deres hjælp. Det er absolut en fælles succes. Det er skønt, at der er så mange, der gerne vil hjælpe sådan en dag. De fleste har også sagt, at de gerne vil hjælpe en anden gang, siger Githa Nielsen.

Da uddelingen af mad i Glostrup var slut, var der stadig lidt mad tilbage.

– Der blev smidt lidt ud, men taget i betragtning, hvor meget mad vi fik ind, der ellers bare var blevet smidt ud, var det en dråbe i havet, siger Githa Nielsen.

I løbet af aftenen skrev hun flere steder på Facebook, at der var masser af mad. Ifølge hendes egen vurdering var det omkring 5 ton mad, der blev delt ud i løbet af aftenen.

– Der kom både nogle, der virkelig havde brug for maden, og nogle, der måske ikke havde så meget brug for det. Men var der kommet færre mennesker, var der bare blevet smidt mere mad ud, så det var godt, de kom, siger Githa Nielsen.

Da uddelingen var slut, blev der kørt noget mad til et deleskab i Morbærhaven i Albertslund, og de færdigretter, der ikke var blevet delt ud, blev kørt til herberget i Hillerødgade i København.

– De blev så glade, de havde ikke fået nogen donationer, ligesom Mændenes Hjem og Reden allerede havde fået, siger Githa Nielsen.