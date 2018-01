Nekrolog: Erik Schmidt Andersen

Erik Schmidt Andersen, tidligere formand for Radikale Venstre i Glostrup, er død. Foto: Foto: privat

Af Jørgen Boelskov Formand for Glostrup Radikale Venstre

Glostrup har mistet en af sine myreflittige demokrater.

15. januar 2018 døde Erik Schmidt Andersen pludseligt og kort før han ville være fyldt 70 år.

En by som vores er afhængig af de, der tager tørnen. I kommunevalg, folketingsvalg og folkeafstemninger skal der være tilforordnede, som har vilje til at sidde på valgstedet fra morgen til aften og få demokratiet til at fungere.

I partierne skal der være bestyrelsesmedlemmer, kasserere, formænd, repræsentanter til landsmøde, regionsudvalg og storkredse, Erik stillede op og havde ofte flere poster samtidigt. Om det så var skakklubben eller foreningsunionen i Glostrup, der var i nød for en formand, så var Erik der og sikrede, at Glostrup fungerede.

Erik underviste også i slægtsforskning og har bestridt hvervet som domsmand.

Erik var et dybt engageret menneske. Internationale venskabsklubber fra Baltikum og Balkan til Sydøstasien havde gavn af ham. Vidende og erfaren, men også venlig og ydmyg.

I flere omgange siden 70’erne var Erik formand for Glostrups Radikale Venstre. Den sidste tørn på den post varede 17 år fra 1994 til 2011; Erik var opstillet til hvert kommunevalg, Amtsråd og regionalråd i 40 år. Altid for partiets bedste, aldrig for egen ære og vinding. Den, der afløste Erik på en post, kunne regne med Eriks viden og støtte i arbejdet. For Erik var det sagen, ikke personen det gjaldt.

Når amts- og regionalpolitik havde Eriks livslange bevågenhed, var det fordi, han vidste, hvor vigtig den kollektive trafik er for miljø og sammenhængskraft i samfundet. Erik var ekspert på letbaner og havde et grundigt kendskab til enhver letbane i Europa og en væsentlig del af letbanerne på de øvrige kontinenter. Trafikordførere i Radikale Venstre de sidste 45 år har modtaget Eriks venlige, vidende og saglige orientering. Aldrig utidig, aldrig patroniserende, altid inkluderende og respektfuldt.

24 timer før Erik døde, aftalte vi, at han tog den ene af mine dobbeltbookninger. Jeg hørte aldrig nej til små som store opgaver i Eriks mund. Vores tanker og sorgfulde medfølelse går til Eriks elskede hustru, Merle.

Erik bliver begravet lørdag 27. januar kl. 11 fra Østervang kirken.

Æret være Erik Schmidt Andersens minde.