Nordens bedste til volley

Foto: Holger Schultz

SPORT. Søndag vandt Brøndby Volleyball Klub på hjemmebane det nordiske mesterskab. I finalen blev norske Førde besejret 3-1 i en kamp, hvor Brøndby ifølge anfører Eva Bang spillede noget nær perfekt

Af Heiner Lützen Ank

– Det er fedt.

Sådan sammenfatter Eva Bang, anfører for Brøndbys volleyballkvinder, weekendens oplevelser, efter at hun og holdkammeraterne har vundet det nordiske mesterskab på hjemmebane i Stadionhal 1.

Fra fredag til søndag var Brøndby vært for Det Nordiske Mesterskab (NCC), hvor også Førde, Oslo og Holte deltog, og hvor det altså endte med, at værterne søndag tog guldmedaljerne om halsen efter at have slået Førde i finalen.

– Vi spillede en god kamp i dag (søndag, red.) mod et godt hold. Et hold hvor man skal spille 100 procent, hvis man vil vinde.

Noget af det, der lykkedes for os, var vores server og modtagninger.

Desuden fik vi presset deres kanter langt tilbage, og det gør det lettere for os.

Endelig sejr over Holte

Inden søndagens finale mod norske Førde, bød lørdagen på et klassisk dansk volleyopgør, Brøndby mod Holte.

Faktisk havde de to hold stået overfor hinanden knap en uge tidligere i den danske liga, og her endte det med, at Holte til sidst hev sejren hjem efter fem tætte sæt. Men sådan gik det ikke i lørdagens kamp, hvor Brøndby vandt i fire sæt. Ikke mindst fordi Brøndbykvinderne formåede at kontrollere en af Holtes vigtigste spillere, Sofia Martinez-Levin, fortæller Eva Bang:

– Det var en vigtig kamp. Men vi formåede at presse Sofia, så hun ikke lavede så mange point. Det er hende, der skal lave pointene, og det gjorde hun ikke. Hun servede flere gange i nettet, og det er der jo nok en grund til. Vi formåede at presse hende.

Skal spilles ind

Når Eva Bang ser på hele weekenden under et, er der flere ting at glæde sig over:

– Noget af det, vi er lykkedes med, er at få kanterne til at fungere godt, altså Deprece Washington og Alina Sode. Det giver mere bredde i vores spil og giver samtidig mulighed for, at vi ikke kun er afhængig af Trine Kjelstrup, der er landets bedste spiller. At det ikke er hende hver gang, gør hende bedre. Desuden spillede vores libero, Asli, en fantastisk turnering, og hun var i den grad vigtig for vores hold.

Desuden glædede Eva Bang sig over holdets nyeste spiller, Emily Betteridge, der ligesom Eva Bang er hæver og faktisk er udset til at overtage hendes plads:

– Jeg er gravid og må på et tidspunkt holde en pause. Emily skal så overtage min plads, og jeg synes, hun gjorde det godt. I den kommende tid skal vi fokusere på at få hende integreret endnu bedre på holdet. Det er der fokus på.

Kan vinde mere

Den næste store udfordring for Brøndbykvinderne venter i februar:

– I næste måned venter Final 4 i Øresundsligaen. Der er de svenske hold med, og det bliver det bestemt ikke lettere af. Der spiller vi naturligvis også for at vinde. Det bliver fedt.

Kort før jul tabte Brøndby til Holte i pokalfinalen, og da de to hold i foråret sidste år mødtes i finalen i turneringen, endte det også med, at Holte trak det længste strå. Men i weekenden var det altså igen Brøndbys tur til at få guldmedaljer og pokal, og den følelse er fantastisk, siger Eva Bang:

– Det er så fedt at vinde i igen. Virkelig fedt.

Sejr til sidst

Søndagens finale var generelt præget at lange spektakulære dueller.

De to holds liberoer Brøndbys Asli Ersózoglu og Førdes Eline Bye viste begge høj klasse og blev også begge kåret som deres holds bedste spillere, men duellerne skulle trods alt have en ende og her præsterede Brøndbys Deprece Washington med 23 point det bedste fra hendes side i denne weekend.

Headcoach Jens Bang udnyttede på bedste vis, at han i øjeblikket har to dygtige hævere til rådighed, Emily Betteridge fra Canada og holdets anfører Eva Bang. De skiftedes således flere gange gennem kampen til at være den, der havde ansvaret på banen.

Andet og tredje sæt blev vundet med de sikre cifre 25-19, 25-16, mens der i fjerde sæt var noget mere spænding i udfaldet. Førde lagde ud med en 5-0 føring, men Brøndby fik kontakt ved 7-7. Deprece Washington som indtil da havde spillet suverænt, faldt noget i effektivitet, men til gengæld steppede Trine Kjelstrup op og omsatte sine 13 smash til ni point.

Førde var ved at få kontakt ved 22-23. Men Brøndby holdt hovedet koldt og tog sættet og ved 25-23, kunne de glade Brøndbyspillere kaste sig om halsen på hinanden i forvisningen om, at de igen kan kalde sig nordiske mestre.