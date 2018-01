Ny mægler i byen

Anders Nedahl har netop åbnet en RealMæglerne-butik på Stationstovet i Vallensbæk. Han ser frem til at skulle sælge i Vallensbæk og Brøndby. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Anders Nedahl har netop åbnet en ny RealMæglerne på Stationstorvet i Vallensbæk. Han glæder sig til at bruge sit lokalkendskab til at sælge ejendomme

Af Heiner Lützen Ank

Anders Nedahl har netop åbnet en RealMæglerne-butik på Stationstorvet i Vallensbæk. Eller faktisk er han lige midt i det. For mens vi taler sammen, er et par håndværkere ved at sætte skilte med navn og logo op. En væsentlig detalje, når man driver forretning.

– Vi er lige gået i gang og det er en spændende proces. Vi er ved at indrette butikken, og vi har delt materiale ud i området, så vi kan få nogle kunder. Så vi er godt i gang. Men den egentlige åbning eller indvielse finder først sted den 1. februar.

Anders Nedahl har 15 års erfaring som ejendomsmægler. Men at skulle starte sin egen butik op i Vallensbæk bliver alligevel noget særligt:

– Selv er jeg født og opvokset i Brøndby Strand, så jeg kender området særdeles godt, og jeg glæder mig til at skulle sælge ejendomme i Vallensbæk og Brøndby.

Og faktisk er det ikke tilfældigt, at det netop er på Stationstorvet, Anders Nedahl åbner sin forretning:

– Det er et godt sted, hvor der sker mange ting, og så ligger torvet jo meget centralt. Det er godt sted, vi har valgt.

Spændende at bygge op

Ifølge Anders Nedahl er RealMæglerne måske ikke den mest kendte af ejendomsmæglerkæderne.

Men han kan godt lide at blive en del af en kæde, hvor man brænder for det, man laver:

– En af de ting, vi taler meget om i kæden, er, at vi gerne vil gøre tingene lidt anderledes. Vi skal have noget særligt, der retfærdiggør vores eksistensberettigelse, så vi ikke bare bliver som de andre. Det kan jeg godt lide.

Desuden er der en anden ting, Anders Nedahl glæder sig til:

– Det bliver en spændende udfordring at skulle starte sit eget helt fra bunden. Det glæder jeg mig til.

Attraktivt sted

Udover Anders Nedahl er der to andre ansatte i butikken. Han håber, de får travlt. Men mener også, der er god grund til at tro det:

– Det er mange gode ting ved Vallensbæk og Brøndby, og dermed mange gode grunde til at købe bolig her. Der er kort afstand til København, der er gode til- og frakørselsmuligheder til motorvejen, der er vandet og så er der gode skoler og institutionerne. Så der er god grund til at købe bolig i Vallensbæk eller Brøndby, og det kommer vi forhåbentlig til at være en del af.

Og boligpriserne i Vallensbæk og Brøndby er stadig på et niveau, siger Ander Nedahl, hvor mange kan være med:

– Kvadratmeterprisen i Vallensbæk er mindre end for eksempel i Rødovre. Derfor kan mange forskellige mennesker stadig være med her, altså folk, der er blevet godkendt til et lån mellem 2,5 og 3 mio. kr. Til den pris kan man stadig finde noget godt og fornuftigt i Vallensbæk eller Brøndby.

Og Anders Nedahl satser på, at han og hans kollegaer i RealMæglerne skal sælge en bred vifte af boliger:

– Vi skal sælge parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og andelslejligheder, ligesom vi også gerne står for lejeaftaler. Så vi satser på at kunne tilfredsstille mange forskellige kundetyper.