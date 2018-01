Ny prognose: Op mod 3.000 nye boliger på 10 år

Sådan ser det optimistiske bud på antallet af nye boliger ud år for år. Foto: Grafik: Mette Agner Clausen

GLOSTRUP. Glostrup har fået et nyt boligbyggeprogram for årene frem mod 2030. Det viser, at der kan blive bygget 1.800 boliger i de kommende fem år

Af Jesper Ernst Henriksen

På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det såkaldte boligbyggeprogram godkendt.

Programmet er et forsøg på at forudsige, hvad der bliver bygget over de kommende år i Glostrup. Det skøn skal bruges til at lave en befolkningsprognose, der igen skal bruges til at planlægge, hvor mange pladser der skal være i daginstitutioner og skoler og hvordan anden kommunal service skal skaleres.

Programmet indeholder i år en nyhed. Tidligere år har det meste af nybyggeriet i bymidten ikke været med.

I år indeholder programmet dels en konservativ del, der indeholder de boliger, hvor der er stor sikkerhed omkring gennemførelsen.

Denne del er baseret på oplysninger fra igangværende sagsbehandling samt udarbejdelse af nye lokalplaner.

Nyheden i år er en progressiv del, der består af de skitserede byggemuligheder fra Bymidtestrategien, hvor der er en lidt længere proces, inden der kan siges at være sikkerhed for realisering.

Store byggeår fremme

Det største enkeltområde er Godslæssepladsen, hvor det lige nu er den progressive forventning, at der skal bygges 400 nye boliger i 2026 til 2028.

Kort derefter kommer Semlergrunden, hvor der skal bygges 360 boliger i 2019 til 2021.

Det største byggeår bliver 2020, hvor der skal bygges op til 441 nye boliger. Til sammenligning blev der bygget i alt 42 nye boliger i 2017 – 24 på Gaaseager i Hvissinge og 18 på Sydvestvej.

I årene 2019 til 2023 kan der ifølge den progressive prognose blive bygget 1.834. Samlet set er der 3.732 nye boliger i programmet – heraf er 2.194 boliger, der er markeret som progressive byggemuligheder – hvor det altså stadig er noget usikkert, hvor mange der reelt bliver bygget og ikke mindst hvornår.