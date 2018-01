Ny udstilling i fritidscenteret

Malerier som dette bliver i februar udstillet i Glostrup Fritidscenter. Foto: Jakob Ingvorsen

GLOSTRUP. Glostrup Kunstforening har fra på lørdag en ny udstilling i Glostrup Fritidscenter med kunstneren Jakob Ingvorsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Jacob Ingvorsen blev i 2007 uddannet som illustrator ved University of The Arts London og siden da har han illustreret blandt andet magasiner og bøger. Derudover har han arbejdet med malerier – hvilke er blevet udstillet i København og London.

Gennem billedkunsten udtrykker han sine tanker om kulturelle fænomener, såsom selviscenesættelse, menneskets stræben efter lykke, massemediers individeksponering og idealerne i det vestlige samfund. Hans visuelle udtryk er et mix mellem klassiske maleteknikker, pop art, moderne urban inspiration og tegneseriekunst – dog bevæger udtrykket sig hele tiden i nye retninger. Ofte fremstår det energisk, ekspressionistisk og følelsesladet – men samtidig fint og detaljeret. I hvert enkelt maleri gemmer der sig små fortællinger – der prøver at beskrive dele af tilværelsen. Billedkunsten reflekterer den tid vi lever i. Desuden maler Jacob på tværs af flere malemedier – oliemaleri, akrylmaleri og graffiti.

Ferniseringen er lørdag den 3. februar 2018 klokken 14 – 16 i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup.

Musikken på dagen bliver leveret af Henning Munk og Plumperne.

Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen. Udstillingen tages ned onsdag d. 28. februar.