Bentemarie Kjeldbæk udstiller i Glostrup Fritidscenter.

GLOSTRUP. På lørdag fra kl. 14 til 16 er der fernisering på en ny udstilling i Glostrup Fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

I januar udstiller Bentemarie Kjeldbæk i Glostrup Fritidscenter.

Bentemarie Kjeldbæk er uddannet på Skolen for Brugskunst og Kunstakademiet i København. Bentemarie Kjeldbæk markerede sig i sidste halvdel af 1980’erne især med sine spontane, men uhyre sikre tegninger i en flygtig, sensitiv streg med pludselige udbrud af sorte, heftige kradserier. Hun adskiller sig afgørende fra ”De Vilde” med sine spontant skildrede virkelighedsstudier, der ofte tager udgangspunkt i enkle hverdagsscenerier.

Hendes motivverden er præget af lange studieophold i Spanien med et mylder af tyrefægtescener, flamenco-dansere, livlige sydlandske torvescener m.v., alt i en dynamisk streg.

I løbet af 1990’erne har Bentemarie Kjeldbæk i stadigt højere grad koncentreret sig om maleriet i stort format. Farven er oftest næsten monokrom men livlig, for eksempel med en stærkt gul, vibrerende flade, sat i kontrast til et par lysende røde og grønne pletter og stadig med den lette figur-stregtegning, som kendes fra 1980’erne.

Den spanske påvirkning slår igennem i farveskalaen i den tilbagevendende, dramatiske brug af kraftige lyskontraster og i en motivverden, som især i begyndelsen af 1990’erne ofte parafraserede genkendelige scenerier, for eksempel Velasques’ Las Meninas- billeder. Afgørende er også en særegen stoflighed, som opstår blandt andet i bearbejdningen af de store, grove lærreder med benmel og andre lignende gamle teknikker, skriver Weilbachs kunstnerleksikon.

Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen.

Fernisering finder sted lørdag den 6. januar 2018 kl. 14 til 16 i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Udstillingen tages ned onsdag den 31. januar.