Nye lokaler til rehabilitering

Torsdag klippede John Engelhardt en symbolsk snor i de nye lokaler. Foto: Christian Mahrt

GLOSTRUP. I torsdags blev de nye pavilloner på Dommervange indviet, der skal samle hele rehabiliteringsområdet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

10. januar flyttede det meste af rehabiliteringen fra Glostrup Kommune sammen i nye pavilloner på Dommervangen.

Det er hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, udredningsteamet, visitationen og uddannelseskonsulenterne, der tidligere sad fordelt på rådhuset og Sydvestvej.

– Jeg ved, at rehabiliteringsområdet er meget glade for endelig at være samlet under ét tag – på nær lige Midlertidige Pladser, som jo stadig ligger ovre ved Ældrecenter Dalvangen, sagde borgmester John Engelhardt ved indvielsen.

Han fortalte videre om hvordan det hele er en kabale, der skulle gå op:

– Denne flytning handler faktisk ikke kun om rehabiliteringsområdet. Det er en del af en større politisk plan, der strækker sig over en årrække, som mange glostrupborgere vil få glæde af. De sidste par år har både Aktivitetscentret, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen haft lidt trange kår på Sydvestvej. Aktivitetscentret er et meget populært sted for byens seniorer, men pladsmanglen har lagt en begrænsning på deres aktiviteter. Samtidig har vi planer om at renovere og udbygge Fritidscentret på Christiansvej, hvor Træningscentret på sigt skal flytte over, da det giver dem en nærhed til foreningslivet og varmvandsbassinet, der bliver brugt til genoptræning.

Derfor bliver Træningscentrets lokaler her på Dommervangen ledige om nogle år, og på den måde går puslespillet op. Rehabiliteringsområdet skal overtage lokalerne fra Træningscentret, men det løste ikke det akutte behov på Sydvestvej.

Derfor blev det besluttet – for at forstyrre driften mindst muligt – at sørge for en midlertidig pavillon de næste par år til Rehabiliteringsområdet her på Dommervangen.

Det synes jeg er en rigtig god løsning for alle, når nu I ikke kunne overtage Træningscentrets lokaler endnu. Nu glæder vi os til at komme i gang med de næste faser i projektet – til at se hvordan Aktivitetscentret vil udfolde sig på Sydvestvej, og hvordan udviklingen af Fritidscentret præcist vil tage form, sagde borgmesteren.