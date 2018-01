Nytårskoncert med stort mandskor og orkester

GLOSTRUP. Glostrup sangforening holder sammen emd en 4. klasse fra Nordvangskolen Nytårskoncert på lørdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag bliver aulaen på Nordvangskolen næsten ligesom Royal Albert Hall til den sidste promenadekoncert, når Glostrup Sangforenings Mandskor byder velkommen til en festlig og familievenlig nytårskoncert for alle Glostrups borgere.

De optræder sammen med Symfonia Kammerorkester og en 4. klasse fra Nordvangskolen, som har øvet sammen med koret og orkesteret i ugerne op til koncerten. Undervejs vil der være underholdning som musikquiz og til sidst spilles Pomp and Circumstance, hvor publikum er velkommen til at synge med på den danske version af teksten, der på engelsk hedder Land of Hope and Glory.

Koncerten finder sted lørdag den 27. januar klokken 15, og der er gratis adgang.