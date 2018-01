Omkring 500 mennesker bragte liv i Glostrup Hallen. Foto: Anette Tinghus

GLOSTRUP. Mere end 500 spillere, ledsagere og tilskuere var på plads, da Glostrup Special traditionen tro den 7. januar afholdt sit Nytårsstævne i Glostrup Hallen

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Special er en idrætsklub for udviklingshæmmede. I starten af januar holdt de traditionen tro nytårsstævne i Glostrup Hallen. Gennem hele dagen blev der dystet i indefodbold mellem 26 hold fra Sjælland, Falster og Fyn. Intense kampe og et meget levende publikum vidnede om, at det ikke altid kun var æren, der var på spil.

– Selvom det sportslige tages meget alvorligt, er den sociale sammenhængskraft mellem klubberne og holdene meget tydeligt tilstede, og det er en fornøjelse at overvære den gensidige respekt alle nærer for hinanden trods brave opgør på banen, siger Anne Tinghus fra klubben.

Stævnet var ikke den store sportslige succes for Glostrup Special, men var endnu en gang en organisatorisk succes, der ikke mindst kan tilskrives Lions Club’s engagement i Glostrup Specials aktiviteter.

Den 5. maj 2018 afholder Glostrup Special kvalifikationsstævne til DM, der afholdes i Helsingør i slutningen af maj. De tre bedst placerede hold fra Øst kvalificerer sig sammen med de 3 bedst placerede hold fra Vest til DM finalestævne, der afholdes i Helsingør ultimo maj 2018. Glostrup Special er traditionelt stærkt repræsenteret ved DM og håber at kunne genvinde DM trofæet.