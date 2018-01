Planer for Jydekrogen sendt i høring

Der skal muligvis ske noget nyt på Jydekrogen. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har besluttet at sende en ny lokalplan for Jydekrogen i høring

Af Heiner Lützen Ank

På det sidste møde inden jul, den 20. december, besluttede kommunalbestyrelsen i Vallensbæk at sende Lokalplan nr. 95 for Jydekrogen og tillæg nummer to for kommuneplanen i høring.

Den ændrede lokalplan skal give mulighed for, at der fremover er bredere anvendelsesmuligheder i industrikvarteret, så der for eksempel kan etableres industrierhverv, værksted, produktion, transport, lager og logistikvirksomheder, pladskrævende detailhandel, kundeorienteret servicevirksomhed og indendørs fritidsaktiviteter.

De udvidede muligheder skal ifølge planen fremtidssikre industriområdet i overensstemmelse med Kommuneplanstrategi 2014 om at fremme erhvervslivets udvikling.

Samtidig hæves den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 50. Det sker for at imødekomme de dispensationer, der har været i området. De eksisterende bebyggelsesprocenter ligger således fra 12 til 48. Bebyggelsens mulige højde øges samtidig fra 12 meter til 15 meter.

Dansk Folkeparti har i forbindelse med sagen frygtet, at de ændrede lokalplaner kunne føre til etableringen af en moske. Derfor blev det i forbindelse med vedtagelsen om at sende lokalplansændringerne i høringen, understreget at:

– Indendørs fritidserhverv er tiltænkt virksomheder inden for sports-, forlystelses- og oplevelseserhverv, hvor der er åben adgang for alle borgere og kunder. Det er derfor ikke muligt at indrette og benytte lokaler til privat fritidsbrug, herunder til klubber, folkeoplysende foreninger, andre foreninger og lignende.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 95, Jydekrogen sendes i høring fra torsdag den 4. januar 2018 til torsdag den 1. marts 2018.