Politiet affyrede skud i Vejlegårdsparken

Torsdag overraskede politiet tre mænd, der var vede at bryde ind i en bil i Vejlegårdsparken. Efterfølgende affyrede politiet flere skud. Foto: presse-fotos.dk

VALLENSBÆK. Torsdag aften overraskede politiet tre mænd, der var ved at bryde ind i en bil. Fredag blev en person varetægtsfængslet i sagen

Torsdag cirka klokken 22.20 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et igangværende indbrud i en varebil i Vejlegårdsparken i Vallensbæk.

En politipatrulje kørte hurtigt frem til stedet og antraf tre gerningsmænd, som skjulte sig bag varebilen.

Den ene gerningsmand gik til angreb og kastede en mukkert mod en af politifolkene, som derunder afgav to varselsskud.

Mens den anden politimand foretog anholdelse af en anden gerningsmand, lykkedes det de to andre at slippe væk, deriblandt ham, som angreb med mukkerten.

De undløbne blev efterfølgende eftersøgt i området uden held.

Det viste sig, at en rude i varebilen var knust, og at tyvene havde taget forskelligt maskinværktøj ud af kabinen.

Den anholdte er en 27-årig rumænsk statsborger, som blev fremstillet i et grundlovsforhør fredag kl. 13 med begæring om varetægtsfængsling.

Ved retsmødet blev der rejst sigtelse mod ham for tyveri af maskinværktøj for omkring 50.000 kroner sammen med to andre.

Glostrup Ret besluttede at varetægtsfængsle ham i 14 dage. Retsmødet blev holdt for lukkede døre.