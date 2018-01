Politiet efterlyser vidner i forbindelse med voldtægtsforsøg

GLOSTRUP. Lørdag den 30. december blev en kvinde forsøgt voldtaget i Risby Mark ved Oxbjergvej i Vestskoven. Politiet efterlyser vidner i sagen

Af Heiner Lützen Ank

Københavns Vestegns Politi vil gerne i kontakt med et hold cykelryttere, som kørte på stisystemerne i Risby Mark ved Oxbjergvej i Glostrup lørdag den 30. december ved middagstid.

Københavns Vestegns Politi efterforsker en anmeldelse om forsøg på voldtægt, som fandt sted lørdag den 30. december 2017 ca. kl. 12 på stisystemet i Risby Mark ved Oxbjergvej i Vestskoven i Glostrup.

Før forbrydelsen skete, kørte et hold cykelryttere forbi stedet, hvor en kvindelig hundelufter kort efter blev overfaldet.

Der er tale om et 6-7 cykelryttere på racercykler, som kom fra vest og først krydsede Nordre Ringvej (Ring 3) via cykelbroen og derefter cyklede videre ad stisystemet i østlig retning mod Oxbjergvej.

Minutter efter gik kvinden ad samme rute, hvor hun blev overfaldet af en kraftig mand på 40-50 år, 180-185 cm høj med skægvækst. Han var iført en mørk hue, mørke vanter og mørk jakke. Han var mørk i huden og af en anden etnisk oprindelse end dansk. Under voldtægtsforsøget gik kvindens hund til modangreb på manden, og bed ham angiveligt i ansigt eller på halsen.

– Vi vil meget gerne høre fra cykelholdet. Men vi hører også gerne fra andre, som har set eller hørt noget mistænkeligt på stisystemet – f.eks. en mand med friske sår i hoved eller på halsen, siger efterforsker Steffen Johannesen.

Henvendelse til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på 4386 1448.