Røde Kors vil våge hos de døende

Røde Kors har startet en ny vågetjeneste op i Vallensbæk. Håbet er, at frivillige blandt andet skal sidde hos døende på Rønnebækhus. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Røde Kors har startet en vågetjeneste op i Vallensbæk, hvor frivillige skal være hos døende i den sidste tid

Af Heiner Lützen Ank

– Man bliver ikke født alene og skal ikke dø alene.

Sådan siger Lone Algreen Nielsen, leder af Røde Kors Vågetjeneste i Ishøj og midlertidig leder af den tilsvarende tjeneste i Vallensbæk.

Siden 2013 har Røde Kors drevet en vågetjeneste i Ishøj, og nu forsøger foreningen at starte en tilsvarende op i Vallensbæk, og indtil der er fundet en frivillig leder i Vallensbæk, har Lone Algreen Nielsen indvilliget i at være tovholder i Vallensbæk også.

Sidde på hænder

Vågetjenesten er et tilbud til døende om, at der sidder en frivillig hos dem i den sidste tid. Og for at være frivillig skal man fremfor alt kunne én ting, fortæller Lone Algreen Nielsen:

– Man skal sådan set sidde på sine hænder. Vi yder ingen pleje, men er hos den døende i den sidste tid. Det kan være, vi holder i hånd eller aer lidt på kinden. Men det vigtigste er, at vi er der, så der er nogen hos den døende.

Alsidig frivilliggruppe

Lige nu har Røde Kors ni vågere i Ishøj, hvoraf den ene kommer fra Vallensbæk. Men Røde Kors håber altså, at man kan samle et hold frivillige i Vallensbæk, der har lyst til at hjælpe her.

Og alle kan være med, fortæller Lone Algreen Nielsen:

– Lige nu har vi i Ishøj en ung studerende, men vi har også en frivillig, der er 75, og så er der både mænd og kvinder. Så alle kan være med.

Den opgave, de frivillige udfører, er at sidde hos den døende, og det sker typisk om natten:

– En vagt begynder som regel om aftenen, for eksempel kl. 22. Vi sidder der så til om morgenen. Men den enkelte våger sidder maks fire timer. Ellers bliver det for lang tid.

Det er hjemmeplejen og ældrecentrene i Ishøj og Vallensbæk, der kontakter vågetjenesten, hvis der er brug for de frivilliges hjælp:

– Hjemmeplejen eller et ældrecenter, for eksempel Rønnebækhus, kontakter os, hvis de vil have besøg af os. De døende kan være uden netværk. Men det kan også være nogen, der har familie og venner, men hvor de pårørende trænger til et hvil. Så tager vi over. Fælles for de døende er dog, at de er ikke kontakt-bare.

At være der

Det kræver ikke noget særligt at være frivillig, hvorfor frivilligegruppen også er alsidig.

De frivillige har dog en fælles holdning, fortæller Lone Algreen Nielsen:

– De frivillige synes alle, det giver noget at hjælpe andre. De er enige om, at det er rart at tænke på, at der er nogen hos den, der skal dø.

Vil man høre mere om vågetjenesten kan man kontakte Lone Algreen Nielsen på tlf. 2259 6478 eller Fasan27st@gmail.com