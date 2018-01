Saif Ahmad blev årets cricketspiller igen

Saif Ahmad blev for anden gang kåret til årets spiller i Svanholm Cricket Club. Her får han pokalen af formand Søren Henriksen. Foto: Svanholm Cricket Club

SPORT. For anden gang blev Saif Ahmad kåret til årets spiller i Svanholm Cricket Club

Af Heiner Lützen Ank

Siden 1991 er Folkebladets pokal uddelt til årets spiller i cricketklubben Svanholm.

Saif Ahmad fik den i 2017 for anden gang.

Formand Søren Henriksen sagde under Svanholms årsafslutning blandt andet følgende til ham under overrækkelsen.

-Du er nu 19 år, og selvom du også fik pokalen, for to år siden, kunne vi ikke komme udenom dig i år.

2017 havde nemlig ifølge Søren Henriksen været et helt særligt år for Saif Ahmad:

-Det har været aldeles udsædvanligt, hvad du har præsteret. Du måtte afbryde dit akademiophold i Cape Town på grund af skader, som du fik under landsholdets kampe sidste år. Du humpede lidt rundt i begyndelsen af sæsonen, der efter din standard var lidt ordinær. Men du kom dig og vores mesterskab skyldtes ikke mindst dine indsatser og dit century mod sidste års mestre KB. Det var efter dansk standard epokegørende. For ikke at forglemme har du også haft et godt år som kaster og det skal også fremhæves, at du gennem din trænerindsats for klubbens lilleputtter også yder en stor indsats. Det er du også god til, for du førte dem til et dansk mesterskab.

I løbet af sæsonen har Saif Ahmad for Svanholm scoret to centuries og ialt 772 points. Det er usædvanligt mange for en enkelt spiller. Også på landsholdet har Saif Ahmad leveret med store scorer.