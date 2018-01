Showet hvor eleverne får lov til at skinne

Elever på dramalinjen opførte teaterstykke ved juleshowet. Foto: Linjen for Foto, grafik og kommunikation – Produktionshøjskolen i Brøndby

BRØNDBY. Endnu engang har Produktionshøjskolen i Brøndby holdt jule­show, og endnu engang har eleverne derfor vist deres stærke evner frem

Af Heiner Lützen Ank

Elever på Produktionshøjskolen i Brøndby fremviste kort før jul et udvalg af deres produktioner for en fyldt sal i Kulturhuset Kilden. Eleverne på linjen for krop, stil og mode gik catwalk og fremviste egne kreationer. Med blandt andet omsyede aflagte betjentuniformer fra Brøndby Kommune.

Elever på dramalinjen opførte et teaterstykke med indlagt gys og musik fremført af eleverne selv. Der var premiere på filmelevernes kortfilm samt visning af flotte fotos fra elever på skolens fotolinje.

Elever på skolens køkken- og cafélinjer bød på lækkerier og smagsprøver, mens elever fra skolens STU- og KUU uddannelser havde kunsthåndværk til salg på markedspladsen i foyeren.

Bag de mange elevproduktioner gemmer sig et grundigt forarbejde både med idéudvikling, planlægning og produktion, men også en omfattende personlig proces for mange af eleverne.

Fra sin bedste side

Gustav Tvilde, elev på dramalinjen, siger om det at skulle stå på en scene foran et større publikum:

– Scenen er et slags frirum, hvor jeg har kunnet folde mig ud og vise mig fra min bedste side.

– På skolen har jeg lært, at blive meget mere tolerant, og jeg har fået enormt meget mere selvtillid. Og så har jeg lært en masse fagligt.

Dramaelev Sebastian Lund, der var konferencier sammen med Gustav Tvilde, tilføjer:

– Jeg er blevet meget mere voksen. Jeg har fået virkeligt mange venner, og jeg har lært at hjælpe andre.

– Sammenholdet betyder meget. Så både elever og lærere har taget mange snakke, når der har været konflikter. Det er meget vigtigt, for at vi kan arbejde bedst sammen.

At være positiv

Anam Majid, som er elev på krop, stil og modelinjen, fortæller om opholdet på skolen:

– Jeg har fundet mig selv lidt mere – hvordan jeg er som person. Og hvor vigtigt det er, at have sine egne holdninger og stå inde for de beslutninger man tager. Jeg har lært noget om, hvordan man kan være et positivt menneske.