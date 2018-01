Stedet for bøger, ro og leg

Biblioteket i Kulturhuset Brønden. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Folkebladet har været på biblioteksbesøg rundt i området. Og der er mange grunde til at bruge biblioteket, mener dem, der kigger forbi

Af Heiner Lützen Ank

Besnik Krasniqi sidder ved at af bordene i den bagerste ende af Glostrup Bibliotek. Han har ørepropper i ørerne og er fordybet i en bog. Ved de andre borde sidder små grupper, der som Besnik Krasniqi har hevet lærebøger, computere og vandflasker op af tasken.

Det er den første torsdag i januar, og her midt på dagen fornemmer man en stille, rolig og koncentreret stemning på Glostrup Bibliotek. Ikke kun her i studieområdet. Men faktisk overalt på biblioteket.

Folkebladet er taget på rundtur til nogle af bibliotekerne i området for at få en fornemmelse af, hvad det er for et liv, der udspiller sig i det, der engang var hjemsted for kilometer lange bogreoler, men de senere år er blevet omdrejningspunktet for mange andre aktiviteter og tiltag.

– Det er et godt sted, og jeg kan godt lide at komme her. Jeg kom omkring kl. 10 og skal være her til kl. 16.

Besnik Krasniqi forbereder sig til en kommende eksamen, og besøget på Glostrup Bibliotek er et bevidst valg fra hans side:

– Jeg bor faktisk i Albertslund. Men der åbner biblioteket senere, så derfor kommer jeg her til Glostrup, så jeg kan komme tidligere i gang med mine studier.

Egentligt kunne Besnik Krasniqi godt læse til eksamen hos sig selv. Men roen på biblioteket tiltrækker ham alligevel:

– Jeg har mindre børn derhjemme, så det er rart at komme her, hvor der er mere ro til at studere.

Også Leyla Turgay, der studerer engelsk ved Københavns Universitet, bor i Albertslund. Men som Bes­nik Krasniqi har åbningstiderne i Glostrup trukket hende hertil:

– Jeg er ved at lave en ugeeksamen, og jeg kan godt lide den ro, der er her, og så åbner biblioteket i Glostrup tidligere end i Albertslund. Det er noget af det, der er vigtigt for mig, når jeg skal bruge biblioteket.

Ventesalen

I Vallensbæk Kultur- og Borgerhus sidder tre gymnasiepiger i det ene hjørne. De sidder med hver deres computer og taler sammen.

De arbejder med en aflevering. Pigerne kommer på biblioteket et par gange om måneden, fordi det er lettere at mødes her end derhjemme, når de skal arbejde sammen.

Et par hylder derfra går Erling Lind og kigger på bøger om EDB.

– Jeg venter på min kone, som jeg skal hente. Så faktisk er jeg her lige nu for at vente. Jeg bor i Vallensbæk Nord, og når jeg skal låne bøger på biblioteket, tager jeg faktisk oftest til Albertslund. Det ligger nemlig tættere på.

Legepladsen

I Brøndby Strand, på biblioteket i Kulturhuset Brønden, er der stille på første sal. En enkelt dame går rundt og leder efter en bog, men giver op og skynder sig ned af trappen.

I stueetagen, i børneafdelingen, har en familie slået sig ned, og børnene har kastet sig over legetøjet.

Også på biblioteket i Kulturhuset Kilden er der gang i legetøjet. Det er Kujtime Ismaili, der har taget sine to mindste med.

– Vi har været til tandlæge i dag, og bagefter kom vi her, fordi børnene godt kan lide at lege her.

Den ene af børnene kalder på den anden fra legehuset, der forestiller en butik.

– Kom og køb.

Kujtime Ismaili og hendes familie bruger ofte biblioteket:

– Vi bor lige i nærheden, og vi kommer her meget. Nogle gange går vi alle sammen herover om søndagen. De mindste børn leger og mine to store læser og låner bøger.

Ved en computer sidder Sidse Quebec. Hun går på HF og er ved at lave en opgave:

– Jeg kommer her af og til for at studere og skrive opgave. Hvis jeg sidder derhjemme, kommer jeg let til at lave andre ting.

Ligesom Kujtime Ismaili bor Sidse Quebec også i nærheden. Derfor benytter hun også biblioteket i weekenden:

– Vi kommer her i weekenden. Så børnene kan lege og fordi det er et rart sted.

Det klassiske sted

Bjarne Bast er bibliotekskoordinator på Brøndbyvester Biblioteket. Han kan godt genkende billedet af brugerne:

– Dem, der kommer her på biblioteket, kan man groft inddele i tre grupper, de studerende, børnefamilierne og de ældre. Børnefamilierne synes, det er hyggeligt, og så ligger vi lige ved siden af en institution.

En overgang var der faktisk et bestemt udsnit af børnefamilierne, der benyttede biblioteket, fortæller Bjarne Bast:

– På et tidspunkt havde vi en fast gruppe af fædre, der kom her sammen med deres børn. Det var meget sjovt.

I Brøndby er der tre biblioteker. Et i hver af de to kulturhuse og så Brøndbyvester Bibliotek. Bjarne Bast mener, at i en tid, hvor mange biblioteker ændrer udseende og bliver brugt til mange andre ting, appellerer Brøndbyvester Bibliotek til nogle menneskers minder:

– Vi er sådan et sted, mange forbinder med et bibliotek fra gamle dage. Det kan nogle godt lide.

Som på andre biblioteker satser man på Brøndbyvester Bibliotek nu på mange andre ting end udlån af materialer. En udvikling, som Bjarne Bast har det fint med:

– Vi er kommet i kontakt med nye grupper af mennesker, og det er godt. Noget vi har skullet vænne os til, ligesom de nye brugere. Men det fungerer i grunden fint.

I 2017 havde biblioteket i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus ifølge egne tal 146.228 besøgende. I 2017 havde Glostrup Bibliotek ifølge egne tal 229.971 besøgende.