Støj og forurening i Vallensbæk

Af Anne og Poul Pabian, Syvhøjvænge 217, Vallensbæk

Folkebladet bragte den 2. januar din nytårstale til borgerne i Vallensbæk, og den kan man kun være enig i med alle dine positive hensigtserklæringer.

Samtidig blev lokalplan for Jydekrogen omtalt i Folkebladet, hvoraf det fremgår, at man gerne vil have yderligere tung trafik til Vallensbæk, gennem et bredere anvendelsesområde for industriområdet.

Dine hensigter i nytårstalen omkring støjbekæmpelse og lokalplanen, stritter i hver sin retning.

Du skriver, at staten er årsag til trafikstøjen, for så vidt angår motorveje og jernbane, men når det drejer sig om lokalplaner, så er det kommunens ansvar at sørge for, at der ikke tilføres mere støj og forurening til Vallensbæk.

Vi har en rigtig god kommune, og vi tiltrækker stadig unge børnefamilier, men vi hører også flere og flere bekymre sig om støjen og forureningen der følger med.

Faktum er, at støj og forurening påvirker vores helbred, kan give stress og andre følgesygdomme. På et tidspunkt så vi en undersøgelse, der viste, at Vallensbæk lå meget højt på listen over dødsfald på grund af alvorlig sygdom. Vi ved ikke, om det stadig ser sådan ud, men det skal ikke forhindre kommunen i at gøre noget effektivt ved støj-og forureningsproblemet.

Hvis fremtiden skal ligge i Vallensbæk, skal vi have handling på dette område, og ikke kun hensigtserklæringer, og hvis staten ikke vil betale, må og skal pengene findes i kommunekassen.

Vi har boet 45 år i kommunen og fulgt udviklingen fra en grøn og fredfyldt kommune, det var derfor, vi tilflyttede i sin tid, til en kommune i et støjhelvede, der tilsyneladende ikke bliver mindre.

Vi overlever nok, men vi er reelt bekymret for vores unge mennesker og familier med børn som vokser op med denne støj og forurening.