Stor musikskolekoncert på vej

The Orchestra er et professionelt bigband, som turnerer en del rundt og også har udgivet flere cd’er. Lørdag spiller de sammen med musiksskoleelever fra hele Vestegnen i Vallensbæk. Foto: Pressefoto

HELE OMRÅDET. Bigbandet The Orchestra, med Trio Mio spiller lørdag koncert med talentelever fra Vestegnens musikskoler. Over 60 medvirkende er med ved koncerten i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

De syv musikskoler på Vestegnen, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup, har arrangeret en fælles workshopdag for øvede elever i samarbejde med bigbandet The Orchestra.

Arrangementet finder sted på lørdag i Vallensbæk.

Eleverne fra musikskolerne kan se frem til en særlig oplevelse, at skulle arbejde sammen med et professionelt bigband. Der er cirka 20 musikere i bigbandet og cirka 40 musikskoleelever, og allerede nu er eleverne i gang med at øve på de numre, der skal spilles til koncerten.

Eleverne arbejder sammen med orkestret fra kl. 9.00 og kl 14.00 er der koncert.

Til koncerten spiller først det store orkester tre-fire numre, hvorefter vil The Orchestra med Trio Mio tager over alene.

Koncerten finder sted lørdag den 3. februar kl. 14.00 – 15.00 i Egholmskolens Festsal, Egholmvej 19, 2665 Vallensbæk Strand.

Der er gratis adgang til koncerten