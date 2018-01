Svanholm får ny træner

Svanholm Cricketclub vandt i år for 27. gang DM. Nu skal holdet have ny træner. Foto: Svanholm Cricketclub.

SPORT. Rasheed Lewis afløser den spillende træner Zishan Shan i Svanholm Cricketclub

Af Heiner Lützen Ank

Selv om Svanholm overraskende vandt det danske mesterskab i 2017, ligger klubben ikke på den lade side med hensyn til yderligere udvikling på holdet.

Holdets hidtidige mestertræner Zishan Shah har måttet erkende, at hvis man også skal passe familie og arbejde sammenholdt med det, at være spillende træner for et tophold, ikke på længere sigt giver plads for en amatørspiller i Danmark.

– Zishan Shah har udført et fremragende arbejde med holdet, som også gav endnu et mesterskab til vores klub. Men i længden går det ud over hans eget spil, med alt det arbejde han har i forbindelse med holdet udvikling, og som han også skal tage sig af, hedder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Sydafrikaner tager over

Men der er allerede fundet en afløser for Zishan Shah, og valget er faldet på Rasheed Lewis.

– Han er 42 år og er et fysisk pragteksemplar. Det første han spurgte om, var hvorvidt der er et træningscenter i Brøndby, som han og holdets spillere kan udnytte i den tid, de skal træne uden bold, fortæller Svanholm Cricketclub i pressemeddelelsen

Rasheed Lewis scorede i sin sidste kamp for sit hold, Western Province CC, 103 points. Når klubbens nuværende talentfulde keeper, Wahab Hashmi, i midten af den kommende sæson tager til Australien for at dygtiggøre sig, vil Rasheed Lewis desuden stå til rådighed som keeper.