Taekwondomesterskaber fejret på rådhuset

Kent Max Magelund hyldede torsdag Safiya, Mahtab og Adam fra Brøndby Taekwondoklub. De er alle tre netop blevet danske mestre. Foto: Brøndby Kommune

SPORT. Safiya, Mahtab og Adam fra Brøndby Taekwondo Klub er blevet danske mestre. Det blev torsdag fejret på Brøndby Rådhus

Af Heiner Lützen Ank

Det var tre stolte og glade børn, der torsdag besøgte Brøndby Rådhus for at blive fejret. Safiya, Mahtab og Adam fra Brøndby Taekwondo Klub er netop blevet danske mestre og det kommer man ikke sovende til.

De tre børn træner fire til fem gange om ugen svarende til otte til ti timer ugentligt.

– Det var så fedt at vinde danmarksmesterskabet, fordi man virkelig har kæmpet for det, fortæller Safiya, Mahtab og Adam samstemmende.

De havde alle glædet sig til at komme på rådhuset og besøge borgmesteren, som naturligvis holdt tale og bød på lidt godt til ganen.

Vækst i kampsport

Kent Max Magelund (S), borgmester, ønskede først og fremmest tillykke med de tre danske mesterskaber, men fremhævede også, hvor heldig Brøndby er, idet der er flere gode kampsports-foreninger, som alle er et vigtigt bidrag til udbuddet af fritidstilbud. Ud over karateklubber og judoklubben, som gennem mange år har tiltrukket børn, unge og voksne til kampsport, er der nemlig nu også taekwondoklubben.

– Som seneste skud på stammen inden for kampsport, slog Brøndby Taekwondo Klub for bare tre år siden dørene op for nysgerrige borgere. Men klubben har allerede etableret sig som en fast del af foreningslivet i Brøndby Strand, med fast base på Langbjerg, hvor teatersalen er blevet indrettet med de nødvendige træningsfaciliteter, og et stabilt medlemsgrundlag fra lokalområdet, sagde Kent Max Magelund.

Inspirerer andre

Der blev faktisk skrevet et nyt kapitel i foreningens historie med receptionen for tre af deres nykårede danmarksmestre i tre forskellige vægtklasser.

– Det er i høj grad et kvalitetsstempel for foreningens talentarbejde, at det nu er lykkedes at udklække tre danske mestre i en ung alder. For mig som borgmester er det en stor glæde, når foreningerne er i stand til både at rumme den brede folkelige foreningsidræt og samtidig pleje deres talenter i et mere konkurrencepræget miljø, sagde Kent Max Magelund.

Børnenes vilje og stædighed blev fremhævet ved receptionen:

– Til DM i Odense den 18. november stillede I op i tre forskellige vægtklasser, og de få, men kvalificerede, modstandere I mødte i hver jeres vægtklasse, blev alle besejret med stor vilje og overskud. For de to piger var der tale om ren girlpower, og trods en kampvægt på under 37 kilo, mestrede I både hovedspark og taktik. For Adams vedkommende skulle der et løfte om at møde borgmesteren til for at motivere ham, men det lod til at virke, sagde Kent Max Magelund, der samtidig understregede de tre kæmpere som gode repræsentanter for byen:

– Udover at være flittige i træningslokalet og repræsentere Brøndby på flotteste vis, har jeg et indtryk af jer som nogle sympatiske unge mennesker. Jeres succeshistorie kan tjene som et forbillede for både jeres kammerater i klubben, men også for andre børn og unge. I er foregangsbilleder over for jeres jævnaldrende, og gode eksempler på at alle piger og drenge i Brøndby kan udleve deres drømme, og at mulighederne findes lige ude foran hoveddøren.

Vigtigt med frivillige

Kent Magelund benyttede også lejligheden til at takke de frivillige i foreningen, trænere og ledere, som sørger for en meningsfuld fritid i lokalområdet.

– I har en stor del af æren for, hvor langt Brøndby Taekwondo Klub er nået i sin korte levetid, og det er takket være jeres indsats, at der er skabt så gode rammer for at dyrke taekwondo i Brøndby. Der foregår et rigtigt godt stykke ungdomsarbejde i foreningen, og det er også lykkedes jer at inddrage forældre i det frivillige arbejde i foreningen. Der er i det hele taget god opbakning til foreningen i lokalområdet, det håber jeg vil fortsætte, så vi kan fastholde et rigtigt godt fritidstilbud i Brøndby Strand.