Tid til nytårskoncerten

Thomas Danø blev årets musikskoleelev, da der torsdag var nytårskoncert. Her for han overrakt prisen af Syed Aejaz Haider Bukhari (S), formand for Kulturudvalget og Preben Renstrøm, Musikskoleleder. Foto: Brøndby Musikskole

BRØNDBY. Torsdag afholdt Brøndby Musikskole sin årlige nytårskoncert i Kulturhuset Kilden

Af Heiner Lützen Ank