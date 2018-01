Topbrag endte med nederlag

Alina Sode (med bolden) og resten af Brøndbyholdet spillede søndag en rigtig god kamp mod Holte. Men endte med at tabe knebent. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Søndag leverede Brøndby og Holte topunderholdning af højeste kaliber, da de mødtes i volleyligaen. Desværre endte det med nederlag til Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Et nederlag er aldrig rart. Alligevel havde Brøndby Volleyball Klubs Volleyliga damer ingen grund til at hænge med mulen efter søndagens topkamp i volleyligaen.

For selvom Brøndby endte med at trække det korteste strå i et 2-3 nederlag, lavede holdet flere point end Holte IF og i fjerde sæt var Brøndby endda snublende tæt på at tage sejren med 3-1.

Ny hæver skal spilles ind

En af de ting, man kunne glæde sig over i Brøndbylejren var klubbens nye hæver Emily Betteridge. Hun skal senere på sæsonen tage over for anfører og hæver Eva Bang, som er gravid og derfor ikke kan spille sæsonen færdig.

Med Emily Betteridge som starter i stedet for Eva Bang fik Brøndby en fantastisk start på kampen. Deprece Washington lagde ud med et højt servepres, som Holtespillerne havde svært ved at håndtere.

I angrebet havde Emily Betteridge stor succes med især at iscenesætte det hurtige centerangreb med Lainey Jantzi og Mette Breuning og Brøndby tog sættet 25-13.

I andet sæt vendte billedet og det var Holte der var ovenpå og endte med at tage sættet med 25-18.

Eva på banen

Starten på tredje sæt blev noget mere lige. De to hold fulgtes ad til 8-8, hvor Holte fik slået et hul til 12-8.

Emily Betteridge havde indtil da klaret sin hævertjans bedre end man kan forvente med den korte indkøringsperiode, men blev midt i tredje sæt udskiftet med Eva Bang, der især fik sat Trine Kjelstrup i gang, så hendes seks vindere var kraftigt medvirkende til at vende sættet til Brøndbys fordel og de kunne tage sættet med 25-21. Det gode samarbejde mellem de mangeårige holdkammerater fortsatte i fjerde sæt og ved stillingen 24-22 havde Brøndby to matchbolde. Desværre var der ikke gevinst på nogen af dem, og Holte, som tog fire point i træk, tog sættet med 26-24.

Der skulle nu et afgørende sæt til, som desværre endte med 15-12 til Holte.

Til trods for nederlaget, besidder Brøndby stadig førstepladsen i Volleyligaen, idet det er deres første nederlag, mens Holte på andenpladsen har tabt to kampe.

Gode takter

Og selvom det altså blev til nederlag til konkurrenterne fra Holte, var Trine Kjelstrup ganske tilfreds, da Folkebladet talte med hende umiddelbart efter kampen:

– Det er ærgerligt at tabe. Men i store dele af kampen spillede vi godt, så jeg er faktisk ganske tilfreds.

Også Eva Bang kunne få øje på flere positive ting efter kampen:

– Jeg synes, Emily Betteridge spillede en god kamp. Vi lavede nogle dumme fejl, som fik betydning. Men vi får chancen for at slå Holte allerede i den kommende weekend.

Revanche i weekenden

Situationen er nemlig den, at de to hold risikerer at skulle mødes igen i den kommende weekend. Her har både Brøndby og Holte nemlig kvalificeret sig til det afsluttende finalestævne om Nordic Club Championship. De to øvrige kvalificerede hold er de to norske tophold Oslo Volley og Førde. Brøndby lægger hal til Nordic Club Championship, som spilles fredag til søndag med de første kampe fredag aften.

Programmet for Nordic Club Championship kan følges på Brøndby Volleyball Klubs Facebookside samt på klubbens hjemmeside www.brondbyvk.dk. Man kan også følge med på Folkebladets Facebookside. Allerede i morgen, onsdag, skal Brøndby kl. 19.30 møde svenske Svedala i Øresundsligaen.