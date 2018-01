Udsynet sløres

Kaare Kjær-Madsen og Laurits Bune fra Ældre Sagen undrede sig i sidste uges avis over, at man kan se hæveautomaten fra denne plads. Det bliver der nu gjort noget ved. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Kommune vil nu sørge for, at man ikke kan kigge folk over skulderen, når de hæver penge i automaten i Kulturhuset Kilden

Af Heiner Lützen Ank