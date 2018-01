Underlig søskenderabat fortsætter

Det er billigere at have to børn i SFO og et barn i klub end to børn i SFO. Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Det er billigere at have to børn i SFO og et barn i klub, end kun to børn i SFO, og sådan vil det fortsætte, som en konsekvens af lovgivning og Glostrups ambition om billige klubber

Af Jesper Ernst Henriksen

En forældre har henvendt sig til Glostrup Kommune med det, der umiddelbart lyder som en simpel forespørgsel.

Han havde to børn i SFO og et barn i klub. Da han meldte barnet, der går i klub ud, fordi barnet ikke længere benyttede klubben, blev den samlede månedlige regning 92 kroner højere.

Det kunne han ikke forstå, og spurgte så kommunen, om det nu også kunne være rigtigt. Det er rigtigt, og det er ikke sådan lige til at lave om.

Som udgangspunkt koster det 1.193 kroner om måneden at have et barn i SFO og 504 kroner om måneden at have et barn i klub. Glostrup Kommune giver søskenderabat på de to pladser på SFO’en, fordi det er de billigste pladser for kommunen. Hvordan søskenderabatten skal beregnes er bestemt fra Christiansborg, og det er derfor ikke noget, kommunalbestyrelsen i Glostrup kan ændre på. Når en forælder melder et barn ud af klubben, skal der altså i stedet betales fuld pris for den ene plads på SFO. Og da pladsen på SFO er mere end dobbelt så dyr som pladsen i klubben, giver det den lidt underlige situation, som en forælder oplevede.

Uacceptable løsninger

Administrationen har foreslået nogle løsninger på problemet, som alle er blevet afvist politisk.

Den første løsningmulighed er at hæve taksten for at gå i klub med 95 kroner om måneden og sænke taksten for at gå i SFO med 57 kroner om måneden. Den løsning er udgiftsneutral for kommunen og vil betyde, at prisen vil blive lavere for forældre, der melder et barn ud af klubben.

Den anden løsningsmulighed er at hæve taksten for at gå i klub med 73 kroner om måneden og sænke taksten for at gå i SFO med 44 kroner om måneden. Den løsning er udgiftsneutral for kommunen og vil betyde, at prisen vil forblive det samme for forældre, der melder et barn ud af klubben.

Den tredje mulighed var at sænke taksten for at gå i SFO med 162 kroner om måneden. Det ville koste kommunen 1,3 millioner kroner om året, der så vil skulle findes på budgettet.

Ingen af de tre løsningsmuligheder blev vedtaget af Økonomiudvalget, der ikke ønskede at gøre det dyrere at bruge kommunens klubber, og ikke havde mulighed for at finde de 1,3 millioner kroner på budgettet.