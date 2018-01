Vækst i Brøndby

Kent Magelund ønsker godt nytår. Foto: Brøndby Kommune

Nytårshilsen fra Brøndbys borgmester, Kent Magelund

Af Kent Magelund, Borgmester, Brøndby Kommune

Det går godt i Brøndby. 2017 har været et år fyldt med spændende udfordringer og gode resultater. Vi har haft en positiv udvikling med økonomisk vækst. Med et stigende befolkningstal, byudvikling og investorer, der ønsker at bygge, ser det ud til, at vores planer for at fremtidssikre Brøndby bærer frugt.

I år har vi så også endelig kunne åbne for hanerne til det blødere vand. Jeg ved, at mange har drømt om at slippe for det hårde, kalkholdige vand, vi har haft i Brøndby – og det var heldigvis hele ventetiden værd.

Penge til børn

Der er også meget godt i vente i forlængelse af næste års budget som flertallet af partier stod bag. Vi er blandt andet blevet enige om at afsætte midler til at få flere unge i uddannelse og til at løfte vores børn. Skolerne får en saltvandsindsprøjtning til indkøb af IT. Vi har også afsat midler til at opruste med sygeplejersker på akutområdet og til at fremtidssikre Kirkebjerg med en børnehave og skoleudvidelse.

Året bød også på udfordringer og triste meldinger. Som for eksempel da boligselskaberne bad Brøndby Kommune om at se på mulighederne for at rive fem af de tolv højhuse ned i Brøndby Strand Parkerne, der indeholder PCB miljøgift. Det er en svær situation for mange familier. Men det er helt afgørende, at vi ikke går på kompromis med borgernes sundhed. Så nu handler det om at finde de bedste løsninger fremadrettet. Både for de beboere, der bliver direkte berørt, men også for Brøndby Strand som helhed.

Nye politikere

Vi skal også sige velkommen til en ny kommunalbestyrelse, der trækker i arbejdstøjet i det nye år. Jeg glæder mig til et godt samarbejde.

Tak til alle politiske kolleger, borgere og virksomheder, for den udvikling, vi i fællesskab har skabt i Brøndby i år. Jeg holder aldrig op med at blive imponeret af den virkelyst og energi, jeg møder, når jeg besøger jer rundt om i kommunen.

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kent Magelund

Borgmester

Brøndby Kommune